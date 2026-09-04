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川習二會前…美軍印太司令首度與共軍東部戰區司令員會晤 互動內容未透露

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美軍印太司令帕帕羅近日首度與共軍東部戰區司令員楊志斌面對面會晤。圖／取自美軍印太司令部官網
美軍印太司令帕帕羅近日首度與共軍東部戰區司令員楊志斌面對面會晤。圖／取自美軍印太司令部官網

美國總統川普預計9月底會邀請大陸國家主席習近平訪美，雙方有望舉行今年度「川習二會」。而中共東部戰區司令員、共軍上將楊志斌，近日赴加拿大維多利亞出席美國與加拿大聯合舉辦的亞太國防軍司令會議，並和美軍印太司令帕帕羅舉行兩人首次雙邊會議，美方強調雙方討論了保持美中高級軍事領導人之間暢通溝通管道的重要性，以降低誤判風險。不過美軍與共軍方面都並未披露具體會晤內容是否涉及台灣。

大陸國防部發言人蔣斌4日證實，近日楊志斌率團赴加拿大維多利亞出席由加國防軍和美軍太平洋總部聯合舉辦的2026年度亞太國防軍司令會議。

蔣斌說，「其間，中方進行大會發言，介紹中國軍隊維護地區和平穩定的立場和成果，提議地區國家加強防務交流合作，攜手應對共同挑戰，並與美國、法國、新加坡等國參會代表舉行雙邊會議」。

這是共軍高階將領與美方的最新互動，但蔣斌並未透露楊志斌與美方舉行會晤的內容。

美軍印太司令部3日則公布美軍印太司令帕帕羅上將（Samuel Paparo）與楊志彬會面的照片，美方強調，這是兩人首次面對面會晤。兩位領導人討論了保持美中高級軍事領導人之間暢通溝通管道的重要性，以降低誤判風險，促進兩國軍隊安全、專業地開展合作。

北約軍事委員會主席德拉貢上將（Giuseppe Cavo Dragone）2026年8月31日至9月2日出席了印太地區國防軍司令會議（Indo-Pacific Chiefs of Defence Conference），討論涵蓋了技術和人工智慧輔助決策、跨域威懾、國防工業基地和公私合作投資，以及擴大多邊合作，包括指揮控制、資訊共享、演習和活動。期間德拉貢也與楊志斌進行交流，但也未披露雙方交流細節。

此外，對於我方國防部向立法院提交中共軍力報告等相關文件，提到共軍常態化派遣艦機位於台灣島周邊執行戰備警巡與侵擾行動等，強調要提升「不對稱戰力」與防衛韌性。蔣斌4日回應指，有關報告混淆是非、顛倒黑白，不過是民進黨當局販賣戰爭焦慮、「以武謀獨」所找的藉口。他強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，「解放軍位台島周邊常態組織戰備警巡，開展反分裂反干涉行動，維護國家主權和領土完整，是使命所繫、職責所在。祖國統一勢不可擋，任何『以武謀獨』的企圖都註定失敗」。

印太 共軍 川普 習近平 美軍

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