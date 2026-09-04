八炯稱現役中共公安住在台北 陸委會澄清：勿以訛傳訛

網紅八炯近日稱，有「一名現役的中國公安」正住在台北市，甚至在其影片標題強調「台灣媒體沒人敢報導」，短短不到1天吸引40餘萬人次觀看，但對此陸委會4日發文澄清，強調影片拍攝時該員是準備遣返的偷渡客，相關人員已被政府遣返，「對於和事實有所出入的網路資訊，希望各界不要以訛傳訛」。

針對網傳有中共現役公安在台北市內相關影片，陸委會今（4）日表示，該員係中國大陸「離職公安」，並在陸犯搶劫罪遭判處有期徒刑。

陸委會進一步說明，該陸籍人士於去年7月間偷渡來台，經海巡署查獲，經法院判處有期徒刑並服刑完畢。相關影片是其在等待遣返期間，主管機關因受法令收容上限所定，政府不得不將其釋放實施「替代收容」。

陸委會並說明，「對於和事實有所出入的網路資訊，希望各界不要以訛傳訛」。政府也會持續努力，為守護國家安全、社會秩序及兩岸人流管理安全努力，請國人放心。

陸委會並補充指出，針對是類情形，已有委員提出相關修法，強化對替代收容者的安全管理，政府將全力配合相關修法工作。

另就媒體報導有陸籍律師來台灣尋求協助，陸委會表示，政府確實有處理一件陸籍人士在我機場轉機的突發狀況案件，政府已基於人道考量，先予安置，並進行後續處理。