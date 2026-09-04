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上海市長龔正卸任 朱忠明擔任代理市長
大陸上海官場已經確定新的「二把手」，官方宣布龔正已經正式辭去上海市長職務，由朱忠明任上海市代理市長。此前朱忠明已先行接任「市政府黨組書記」。
據「上海發布」微信公眾號消息，今（4日）天上海市第十六屆人大常委會第三十三次會議決定，接受龔正辭去上海市市長職務的請求，朱忠明任上海市副市長、代理市長。
朱忠明曾在浙江省、湖南省工作，2021年6月任中共財政部黨組成員，2021年7月任大陸財政部副部長。2024年7月任上海市委副書記，後兼任政法委書記。
前任上海市長龔正，則於2020年3月19日由官方披露中共中央批准其擔任上海市委委員、常委、副書記，旋即於3月21日進一布受披露接任市政府黨組書記，兩日後的3月23日任上海市代理市長，同年7月正式擔任上海市長至今年9月卸任。
目前中共上海市委書記為政治局委員陳吉寧。
除了上海市，中共甘肅省政府新任黨組書記孔紹遜，2日也已經正式接替辭去省長職務的任振鶴，擔任甘肅省政府副省長、代省長。
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