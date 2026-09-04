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「考古護主權」...陸社科院長：有力回擊西方 牢握邊疆歷史闡釋主動權

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸社科院院長高翔近日表示要有力回擊西方話語，牢牢掌握邊疆歷史闡釋主動權。（圖／取自「中國社會科學院」官網）
大陸社科院院長高翔近日表示要有力回擊西方話語，牢牢掌握邊疆歷史闡釋主動權。（圖／取自「中國社會科學院」官網）

大陸9月2日於內蒙古呼倫貝爾召開第八屆中國邊疆考古學術研討會，大陸中國社科院院長高翔表示，要傳承發揚前輩考古人「學術戍邊」的使命擔當，把維護國家領土完整、鞏固民族團結、鑄牢中華民族共同體意識作為邊疆考古的出發點和落腳點，「以堅實的考古實證維護國家主權」。他並要求，構建中國自主的邊疆考古理論框架和話語體系，「有力回擊西方話語挑戰，牢牢掌握邊疆歷史闡釋主動權」。

根據中國社科院官網，身兼中國歷史研究院院長的高翔，在出席開幕式講話中指出，中共十八大以來，中共總書記習近平「站在中華民族和中華文明永續發展的戰略高度，對考古工作作出一系列重要論述和重要指示批示」，為邊疆考古學科建設、學術研究、話語構建，提供了根本遵循。他強調，「我們要深入踐行習近平總書記關於考古工作的重要論述精神，樹立大歷史觀、大文明觀、大邊疆觀，主動服務國家戰略大局，著力打造紮根中國實際、契合新時代要求、回應現實重大關切的邊疆考古學科體系，讓邊疆考古成為解讀中華文明、講好中國歷史的重要陣地」。

高翔指出，要傳承發揚前輩考古人「學術戍邊」的使命擔當，把維護國家領土完整、鞏固民族團結、鑄牢中華民族共同體意識作為邊疆考古的出發點和落腳點，堅持歷史與現實相結合、理論與實踐相結合，把中華民族走過的歷史道路清晰、完整、準確、真實地呈現出來，深刻揭示中華民族在交往中成長、在交流中成熟、在交融中壯大的歷史規律，「以堅實的考古實證維護國家主權」。

另外，他還提到，要推動考古學與歷史學、人類學、宗教學、邊疆學、民族學的深度融合，構建中國自主的邊疆考古理論框架和話語體系，「有力回擊西方話語挑戰，牢牢掌握邊疆歷史闡釋主動權」，在國際學術舞台上清晰而響亮地發出中國考古學術正聲。

消息指，此次會議以「考古學視野下的北部邊疆」為主題，設置蒙古高原考古、東北地區考古、青藏與西南地區考古、新疆地區考古4個分論壇。圍繞「以邊疆考古鑄牢中華民族共同體意識」、「考古視野下蒙古高原的古代社會」、「農牧互動與中華文明多元一體格局的形成發展」、「草原絲綢之路與文明交流互鑒」、「邊疆文化遺產保護與活化利用」等議題展開研討。

考古 主權 歷史

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