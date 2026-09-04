西藏吉隆口岸遭土石流沖毀後 大陸宣布調整樟木口岸通關場地

8月26日中尼邊境的土石流災難造成大陸與尼泊爾重大人員傷亡，吉隆口岸被沖毀，也凸顯雙方口岸的地質脆弱。而9月3日大陸官方發布公告，宣布調整樟木口岸通關查驗場地，官方強調該口岸地質災害風險突出，為了守護出入境人員人身安全，做出相關調整。

根據西藏自治區聶拉木縣人民政府9月3日對外發布的「關於調整樟木口岸通關查驗場地的公告」，官方指出，樟木口岸地處高山峽谷地帶，地質災害風險突出。為守護出入境人員人身、財產安全，維護口岸正常通關和邊境地區通行秩序，現對樟木口岸通關查驗場地進行調整。

官方強調，自2026年9月5日10時起，樟木口岸海關、出入境邊防檢查作業場地調整至樟木原進口貨物臨時查驗區。國門友誼橋通往新查驗場地的道路劃定為口岸限定管控區域和海關在途監管區，執行閉環管控。出入境人員不得擅自離隊、隨意走動、中途上下車、離開指定區域、與非出入境人員交接物品、不得與轉運體系外其他人員接觸等。

此外，未經許可，該路段內不得停靠車輛、上下人員、裝卸貨物、丟棄隨身物品，無關人員及車輛不得駛入。對拒不配合查驗、私自離開或前往其他區域造成疫情傳播或安全事故風險的，將依法依規追究相應責任。

官方強調，本次調整僅為優化樟木口岸查驗作業布局，口岸對外開放功能、雙邊通關政策不作變動。

公開資料顯示，樟木口岸位於喜馬拉雅山南麓的中尼邊境聶拉木縣樟木鎮的樟木溝底部，是大陸國家一類陸路通商口岸。口岸1966 年正式開放，受地震損毀一度停運，2019年恢復貨運功能，2023年9月全面恢復客貨通關。

稍早，尼泊爾媒體「新興尼泊爾報」1日披露，大陸政府通過郵件通知尼方，中尼邊境塔托帕尼（Tatopani）附近的樟木口岸已無限期關閉。據塔托帕尼海關官員Tul Bahadur Pandey介紹，郵件表示關閉該口岸是出於防範潛在災害的考量。他指，「我們收到中方主管部門發來的簡短郵件，告知口岸關閉一事」，郵件內容寫道：「我方暫時關閉樟木口岸，恢復開放時間將另行發郵件通知」。