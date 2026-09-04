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中方新聞稿指「韓朝兩國」 南韓表示關切

中央社／ 記者呂佳蓉北京4日電

韓聯社報導，南韓中方早前發佈的一份外交動態資料中出現「韓朝兩個國家」表述表示關切。這份文件出自於今年8月19日中韓外長在首爾會面時，中方新聞資料顯示，王毅應詢介紹對朝鮮半島局勢看法，指「樂見韓朝兩個國家逐步邁向和平共處，最終實現半島長治久安」。

中共中央政治局委員、外交部長王毅8月時訪問南韓，並會見南韓外交部長趙顯。

根據中國外交部網站寫道，「雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。王毅應詢介紹對朝鮮半島局勢看法，闡述中方一貫原則立場，強調中國作為負責任大國，外交政策保持連貫性穩定性，始終致力於為半島和平穩定發揮建設性作用，樂見韓朝兩個國家逐步邁向和平共處，最終實現半島長治久安」。

另據中方消息，當時趙顯表示，韓方始終堅持建交以來奉行的一個中國政策，期待與中方密切高層交流，推動韓中關係在各個領域不斷改善和發展。

據韓聯社3日報導，南韓國家安保室室長魏聖洛8月28日在以非公開形式舉行的記者座談會上表示，中方發布的消息中有「韓朝兩個國家」表述，這與韓方立場不同，韓方對此表示嚴重關切。

魏聖洛指出，中韓兩國建交時達成的協議（「韓中建交聯合公報」）載明，「中方支持半島統一」，但若中方視韓朝為「兩個國家」，這與韓半島統一、韓方立場背道而馳。因此，韓方向中方表明，相關表述有令人誤解之虞，且不符韓方立場，並呼籲中方克制使用相關表述。

南韓 中方 兩國

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