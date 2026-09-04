習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎中華民國總統

大陸國家主席習近平日前訪問埃及，雙方合作關係大幅推進，不過有網友發現，埃及方面準備的歡迎看板，竟然寫成歡迎「中華民國」總統。

根據「話說伊朗」、「阿拉伯文藝集」等中東相關的臉書粉專轉貼文與限時動態，埃及一處歡迎習近平的看板上把「中華人民共和國」，寫成了「中華民國」。

經查，這張照片是美聯社所拍攝，顯示2026年8月31日，在埃及開羅，車輛駛過一塊巨大的看板，看板顯示著埃及總統塞西和大陸國家主席習近平的肖像。

據悉，大陸阿語圈內已經私下討論此事，不過迄今未有公開發文的相關消息。

而另外據埃及總統府官網，在英文版的塞西語習近平會談的相關通稿，則都是使用「President of the People’s Republic of China」來稱呼習近平，並沒有出現英文版誤植的情況。