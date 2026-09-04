陸一公民在菲羈押期間離世 陸使館要求菲方：盡快查明真相、追究責任

據中國駐菲律賓大使館微信號9月3日深夜發布消息，9月1日，一名中國公民在菲律賓移民局拘留所被羈押等待遣返期間不幸離世。中國駐菲律賓大使館對此深感震驚與痛惜，第一時間向菲方提出嚴正交涉。

陸駐菲大使館強調，此前已提醒菲拘留所，該中國公民身患嚴重基礎疾病，健康狀況存在較大風險，明確要求菲拘留所予以高度重視，密切關注其身體狀況，並及時採取必要的醫療救治措施。中國使館已要求菲方立即對事件展開全面、公正的調查，盡快查明事實真相，並向使館作出全面、客觀的通報。

陸駐菲使館並要求，對於調查發現的失職、瀆職行為，必須嚴肅追究有關人員責任。

使館稱，生命安全是最基本的人權。無論何種身分、是否處於羈押狀態，生命和基本人道權益都應得到保障。中方敦促菲方立即採取有效措施，確保被羈押人員獲得必要的醫療保障和人道待遇，堅決防止類似悲劇再次發生。

這已不是今年第一起類似因遭羈押而死亡的事件。今年5月28日，一名涉離岸博彩被羈押的中國公民曾在菲移民局監獄離世，使館當時亦要求全面調查。菲移民局其後向當地媒體稱，該案初步判斷為心臟驟停、暫無謀殺跡象，最終鑑定當時仍未公佈。