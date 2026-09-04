抗戰勝利81年 丁薛祥俄國喊話：阻遏挑戰二戰勝利成果行徑

抗戰勝利81周年當天，中共政治局常委、大陸副總理丁薛祥，在俄羅斯海參崴出席東方經濟論壇時，強調要「共同捍衛聯合國憲章宗旨和國際公平正義，阻遏挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序的行徑，攜手將本地區建設成為和諧安寧的共同家園」。

據新華社，丁薛祥當地時間9月3日在海參崴出席第十一屆東方經濟論壇全會，並發表致辭。

丁薛祥表示，東方經濟論壇是各國共商合作、共謀發展的重要平台。大陸願同俄方一道，全面落實兩國元首重要共識，推動地區合作向著更深層次、更高水平發展，為中俄關係健康穩定發展注入新的動力。

丁薛祥提出4點建議。一是促進普惠包容發展，讓人民更好共用發展成果。加強共建「一帶一路」同「歐亞經濟聯盟」建設對接合作，深化「東北振興」與「遠東開發」戰略對接，貼近民生需求，加強地區間相互支持，讓兩國民眾在發展振興中得到更多實惠。二是營造良好營商環境，便利各類經營主體投資興業。落實好新版《中俄投資合作規劃綱要》和升級版《中俄促進和相互保護投資協定》，及時幫助企業解決關切問題，保持政策連續穩定。

他說，三是加強友好往來，夯實民心相通根基。深化文化、旅遊、教育、青年等領域交流合作，開展好「中俄教育年」各項活動，讓兩國人民在友好交往中賡續傳統友誼、更加相知相親。四是維護地區和平穩定，建設人民美好家園。共同捍衛聯合國憲章宗旨和國際公平正義，「阻遏挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序的行徑」，攜手將本地區建設成為和諧安寧的共同家園。

另據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄中公司就「西伯利亞力量-2」號天然氣管道路線和商業供應條件的談判正在進行，9月3日，俄中政府間委員會將商討這一項目。諾瓦克在東方經濟論壇期間接受俄羅斯電視台採訪時說，目前俄羅斯天然氣工業股份公司與中國石油天然氣集團公司正在商討供應500億立方公尺天然氣的條件、路線和商業條款。他補充道：「明天，我方將同中方、同中國國務院副總理丁薛祥先生共同舉行俄中政府間經貿合作委員會會議，我們也將討論這一問題，以盡快達成一致」。

俄羅斯天然氣工業公司總裁米勒9月表示，該公司與中國石油天然氣集團公司簽署了一份具有法律約束力的備忘錄，涉及「西伯利亞力量-2」號天然氣管道和途經蒙古的「東方聯盟」天然氣過境管道的建設。

俄羅斯能源部長齊維廖夫在東方經濟論壇期間表示，「西伯利亞力量-2」天然氣管道項目的開工準備工作即將完成。該項目此前由俄國總統普亭重新命名為「貝加爾湖力量」。