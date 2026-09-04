陸外交部新聞稿表述「朝韓兩個國家」 韓方表示嚴重關切

韓聯社昨晚報導，南韓政府對中方日前發佈的一份外交動態資料中出現「韓朝兩個國家」表述表示關切。

報導稱，大陸外交部長王毅上月19日訪韓，並同南韓外交部長官趙顯舉行會談。中方在會談結束後發佈的新聞資料中寫道，「王毅應詢介紹對朝鮮半島局勢看法，闡述中方一貫原則立場，強調中國作為負責任大國，外交政策保持連貫性、穩定性，始終致力於為半島和平穩定發揮建設性作用，樂見韓朝兩個國家逐步邁向和平共處，最終實現半島長治久安。」

王毅的這段表述出現在大陸外交部長王毅8月20日與南韓國家安保室室長魏聖洛舉行戰略對話後發布的新聞稿中。當時並未引起注意。

不過，韓聯社報導稱，南韓國家安保室室長魏聖洛在上個月28日在以非公開形式舉行的記者座談會上表示，中方發佈的消息中有「韓朝兩個國家」表述，這與韓方立場不同，韓方對此表示嚴重關切。按報導中魏聖洛的這場不公開的媒體座談會的日期，已較20日對話日過了8天，這似乎顯示韓方可能是過了幾天後才發現其中表述不符其立場。

魏聖洛指出，韓中兩國建交時達成的協議（《韓中建交聯合公報》）載明「中方支援半島統一」，但若中方視韓朝為「兩個國家」，這與韓半島統一、韓方立場背道而馳。因此，韓方向中方表明，相關表述有令人誤解之虞，且不符韓方立場，並呼籲中方克制使用相關表述。

這一報導出現時，正好發生第十六屆光州雙年展中方策展團隊以展會涉臺稱謂錯誤為由宣佈撤展的事件。中方策展團隊當天在光州市召開記者會，稱團隊一致決定撤展，表達最強烈抗議。團隊強調，中方非常重視光州雙年展並精心策展，但主辦方使用涉臺錯誤稱謂，導致政治因素介入藝術領域。

大陸駐韓大使館發言人當天也發表談話指出，「光州雙年展主辦方頑固堅持錯誤做法，公然同意中國台灣地區使用完全不符合其身份的名稱參展，嚴重違反一個中國原則，直接損害中韓關係政治基礎。中方對此堅決反對，絕不接受。」

不過，南韓外交部3日就光州雙年展設「台灣館」一事表態稱，韓方尊重「一個中國」的基本立場不變，相關事件與政府的涉台立場無關。