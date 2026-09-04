中共舉辦抗戰勝利81年座談會 維持政治局委員出席規格

中共9月3日在北京舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利81周年座談會」，維持由政治局委員出席的規格。昨日中共政治局委員、中宣部長李書磊出席相關會議，官方報導並指出中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。

據新華社，這場座談會由中共中央宣傳部、中央統戰部、中央黨史和文獻研究院、中央軍委政治工作部聯合舉辦，約200人參加。

消息稱，中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭。在中國共產黨宣導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。

公開資料顯示，除了逢五逢十的大年外，抗戰勝利紀念日中共方面都由政治局委員（統戰部長、中宣部長輪替）出席。時值大陸與日本關係交惡持續，中共今年仍維持出席規格。

而大陸外交部發言人郭嘉昆3日表示，設立中國人民抗日戰爭勝利紀念日，旨在牢記日本軍國主義侵略給中國人民和世界人民造成的深重災難，警惕世人銘記歷史，堅決維護二戰勝利成果和戰後國際秩序。他強調，《開羅宣言》、《波茨坦公告》以及《日本投降書》等一系列國際文件從法律上確立了日本戰敗國地位，明確規定剷除軍國主義、取消軍事工業、摧毀戰爭力量、禁止重新武裝等戰敗國義務。這些戰後國際安排，是對歷史真相和國際正義的伸張，也是為防範軍國主義死灰復燃築起的制度防線，更是世界反法西斯勝利成果的固化體現。「中國將同世界上愛好和平的國家一道，堅決遏止日本『新型軍國主義』披著『國家正常化』外衣滋長成勢、禍亂地區、為害世界」。

此外，昨日大陸官媒系統也刊發多篇文章，其中指標性的軍方「解放軍報」一篇題為「銘記歷史 捍衛和平」的文章強調，從篡改歷史教科書、美化侵略行徑，到右翼政客公然參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，日本政府在侵略歷史認知上持續對民眾進行刻意誤導。日本民眾對當年戰爭的歷史記憶正在發生集體淡化和偏差。相關民調顯示，近半數日本民眾對本國發動的是侵略戰爭缺乏正確認知。而日本「受害者敘事」、鼓吹與侵略歷史「切割脫責」等錯誤論調卻大行其道。歷史修正主義毒瘤不除，日本必將在錯誤的道路上越走越遠。而近年，日本不僅連年大幅提高防衛預算，大力研發採購部署進攻性武器裝備，「殷鑒未遠，日本歪曲歷史、窮兵黷武，終將反噬自身」。