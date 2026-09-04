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美貿易代表：習近平訪美期間美中將宣布農業相關安排

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。美聯社
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。美聯社

據路透社報導，美國貿易代表葛里爾週四表示，中國國家主席習近平本月訪問華盛頓期間，美國和中國將就農業和非關稅壁壘問題發表一些聲明。

他在接受福克斯新聞節目「布雷特·拜爾特別報導」採訪時表示，「我們並不尋求與中國達成一項龐大的全面貿易協定。我們希望管控這種關係」。

但他說，習近平主席來訪時，我們預計可能會就農業和與農業相關的非關稅壁壘發表更多聲明，以激勵美國產品對華銷售。

美國總統川普今年5月中旬訪華後，華府即多次釋出消息稱，習近平預計將於9月24日訪美

不過美中的貿易關係仍存在分歧。美國財政部長貝森特日前即以略帶指責的口吻表示，世界無法接受一個擁有1.2兆美元貿易順差的中國。他並稱，中國目前的經濟相當疲軟，他們正試圖通過出口來擺脫困境，也急需重新平衡經濟結構。

習近平 訪美 美中

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