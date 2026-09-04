日中友好議員聯盟會長森山裕透露：正協調讓年輕成員這個月內訪陸

日本共同社昨報導，日本跨黨派團體「日中友好議員聯盟」會長森山裕（自民黨前幹事長）3日向媒體透露，正在協調讓年輕成員大致在本月內訪華。如能實現，將是自去年11月首相高市早苗涉台國會答辯導致日中關係惡化以來，該議員聯盟首次派團訪華。

另一方面，作為6月去世的前眾院議長河野洋平的繼任者、出任日本國際貿易促進協會會長的前外相岩屋毅等人也在協調本月訪華事宜。

報導稱，這次是議員聯盟方面向中方提議的，預計將有朝野政黨的議員參加。力爭雙邊關係正常化的議員聯盟幹部表示：「希望森山等人的訪華也能儘早實現。」

大陸外交部發言人郭嘉昆昨3日在記者會上就該聯盟考慮訪華回應表示，日本國內一些有識之士對當前中日關係深感憂慮，希望為改善雙邊關係作出努力。只要能恪守中日四個政治文件、奉行對華友好、珍視中日關係，我們都願與他們溝通交流，增進互相理解與信任。我們敦促日本當政者傾聽、重視國內理性聲音，以實際行動為中日正常溝通創造必要條件。

去年12月1日，中日剛因高市早苗言論陷入僵局時，包括日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子在內的「日中友好議員聯盟」幹部，就曾傳出在東京與中國大陸駐日本大使吳江浩會面，並傳達了想要在2025年結束前訪陸的想法。然而顯然未能成行。

共同社也報導稱，此前，在野黨「中道改革聯合」的伊佐進一等人組成的另一個跨黨派國會議員團8月訪華，在北京與中共中央對外聯絡部副部長陸慷舉行了會談。