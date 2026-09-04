韓國光州雙年展 台灣館復名 大陸撤展抗議

韓國光州雙年展恢復「台灣館」名稱，光州市長閔炯培先前強調，政治與行政力量不應介入藝術領域，然而中國加大抗議力道未果後，中國展覽團隊三日舉行記者會表達抗議，宣布全體退出展覽。

中國駐韓國大使館也發表聲明，要求韓方採取行動，「避免給中韓關係造成嚴重負面影響」。該館發言人主張，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣在聯合國的唯一稱謂是『中國台灣省』，台灣地區參與多邊活動，必須依照一個中國原則來處理。」

韓聯社報導，中國館展覽企劃團隊策展人阮悅來宣稱，重視光州雙年展，也投入大量心力，但光州雙年展主辦方使用錯誤名稱，引發政治因素介入藝術領域，「為表達強烈抗議之意，全體一致決定撤展」。

報導說，中國館展覽團隊三日在光州河正雄美術館舉辦記者會，僅表明立場沒有進行問答，三分鐘就結束。

東亞日報報導，此事也波及將於五日開幕的麗水世界島嶼博覽會。中國浙江省舟山市已向主辦方表示，將不營運已設置完成的宣傳館也不參加活動。

針對此事，南韓外交部發言人朴斗淳三日在記者會上說，「我國政府對台灣的基本立場沒有改變」，並稱「此事是在文化藝術領域中，依民間自行判斷所作決定而產生，與我國政府對台灣的立場無關。希望此事不會影響韓中關係及兩國交流合作」。

光州雙年展將在明天（五日）登場，之前因主辦方逕自將台灣館改為國立台灣美術館英文名稱（NTMoFA）引發爭議，此事也引起南韓藝術界關注，許多在地藝術家為台灣發聲，最終光州雙年展決定恢復台灣館名稱。

光州市長閔炯培八月廿六日表示，政治與行政力量不應介入藝術領域，導致文化藝術遭扭曲、損害光州形象，將追究責任。

不過台灣館復名引發中方反彈，中國駐韓大使戴兵八月廿七日赴光州拜會閔炯培表達不滿，隔天中國館的藝術家開始撤出。光州市在八月卅一日發布聲明，強調依據政府的外交政策，尊重「一個中國」，台灣館名稱是在藝術領域中由參展藝術家自行決定的表述。