兩岸角力 大陸海警「巡查」我東部海域 海巡監控

大陸海警昨宣布派遣普陀山艦編隊赴台灣東部海域開展「常態化」執法巡查，並宣稱八月以來，普陀山艦編隊「持續加強相關海域管控」。陸方同天還披露，自然資源部八月在台灣東部海域開展海洋地球物理綜合調查，時間長達廿二天。

上述行動顯示，自日本、菲律賓五月底宣布啟動海域劃界談判以來，陸方持續以反制為藉口，派遣警艦艇、科研船等常態化巡航台灣東部海域，調查相關水域水文與自然環境，強化執法權的行使。

大陸海警局新聞發言人姜略昨表示，九月三日，中國海警普陀山艦編隊位「中國台灣島」以東海域依法開展常態化執法巡查。姜略指，八月以來，普陀山艦編隊持續加強相關海域管控，「有力保障正常航行和作業秩序，切實維護包括台灣同胞在內的中國民眾合法正當權益和生命財產安全」。

姜略還稱，「中國海警將持續加強在中國管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

大陸官媒新華社同日披露，大陸自然資源部第二海洋研究所於八月十日至卅一日在台灣東部海域開展了海洋地球物理綜合調查，稱這是「為全面瞭解我國管轄海域基礎地質與海底構造特徵，服務自然資源管理和國土空間規畫『一張圖』建設」。

報導稱，此次調查採用多學科同步調查手段，利用多波束、多道地震、海底地震、重磁等技術採集了包括海底地形、沉積地層、深部地質構造、地球物理場等海底環境基礎數據，為進一步掌握該海域海底地質及地球物理特徵，開展台灣島以東海域海底沉積、構造以及深部地殼結構和動力演化過程等地質研究積累數據，也為在該海域開展管轄海域綜合治理提供了科學依據。

我海巡署表示，中國海警一三○六普陀山艦、二五○二岱山艦昨上午分別在綠島東方約一○五浬及七四浬處滯留漂航，海巡派吉安艦等艦艇全程監控。

海巡署強調，我國在台灣東部專屬經濟海域擁有主權權利及管轄權，中國對台灣周邊海域沒有管轄權，並批評中方以「中國台灣島」、「執法巡查」等說法進行政治操作，海巡將持續掌握中國海警船動態，並派艦艇應處。

上一次大陸宣稱「在台灣島以東海域依法開展常態化執法巡查」是七月卅一日由秀山艦編隊執行。此前六月，大陸自然資源部東海局科研船曾在該海域開展海洋環境調查；七月，大陸農業農村部科研船曾展開漁業資源調查。