大陸人權攝影記者杜斌遭判1年6個月 與評論時政有關

中國人權攝影記者與自由作家杜斌去年10月中旬被北京警方以涉嫌尋釁滋事罪帶走。根據維權網報導，法院日前宣判，杜斌被判刑1年6個月；他在宣判前請求回家見病危的母親最後一面遭拒，其母隨後病逝。

維權網1日報導，杜斌2025年10月15日被北京警方帶走。隨即遭刑事拘留，後遭逮捕、起訴。2026年6月24日，北京順義區法院對其案開庭，未當庭宣判。杜斌約40條轉發或評論時政的推文被作為定罪證據。

8月28日，杜斌被判刑1年6個月，刑期至2027年4月14日。

杜斌原定去年10月16日前往日本，但在啟程前一天被北京警方帶走，關押於北京市順義看守所。

杜斌早年曾在「北京青年報」、「工人日報」等從事新聞工作。2004年始，開始為「紐約時報」北京分社拍攝新聞照片。2011年起，由於中國外交部拒絕其工作許可，他開始成為一名自由作家和獨立紀錄片製作人。

杜斌長期記錄中國社會底層與弱勢群體，專注人權前線報導，如上訪者抗爭、民權事件，同時也記錄、尋訪歷史真相。2013年製作揭露馬三家勞教所酷刑的紀錄片「小鬼頭上的女人」，並出版「陰道昏迷：馬三家女子勞教所的酷刑倖存者證詞」等書。2014年出版首本中國大陸作者的六四事件相關書籍「天安門屠殺」，引發關注。

2015年，杜斌獲得獨立中文筆會第10屆「林昭紀念獎」。這個獎頒給被剝奪人身自由，處於逆境創作而有突出表現的優秀中文作家。

2013年6月，杜斌在北京秘密被捕，羈押於豐台看守所，之後獲釋。2020年12月，再次因涉嫌尋釁滋事被北京警方拘留逾1個月後釋放。這次他則面臨一年半的刑期。