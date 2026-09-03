APEC深圳峰會邀請函收到沒？ 陸委會副主委回應了

今年亞太經濟合作會議（APEC）由中國大陸主辦，經濟領袖會議將於11月在深圳舉行。針對我方政府是否已收到陸方邀請函，以及將透過何種方式、管道遞交，陸委會副主委梁文傑3日表示，「這件事情目前還在進行中，那有進度會向大家報告。」

陸委會3日舉行例行記者會，由梁文傑主持。本報記者在會中提出上述問題。今年是中國大陸繼2001年上海、2014年北京後，第3度主辦APEC經濟領袖會議。

2001年上海APEC期間，時任總統陳水扁指派前副總統李元簇擔任領袖代表，但陸方不接受我方提出的人選。當時中方未依往例派特使來台遞交邀請函，而是以傳真方式處理相關通知。外交部當年表示，中方對我方代表人選「百般刁難，且始終未發出邀請函」，導致我方代表團無法成行，台灣最後缺席該屆經濟領袖會議。

到了2014年北京再度主辦APEC，邀請函則改由時任大陸國台辦副主任龔清概來台遞交。時任陸委會主委王郁琦事後在立法院證實，當年8月29日於台北賓館，由龔清概向我方遞交APEC邀請函，他接下後隨即轉交在場的外交部官員。

王郁琦當時透露，我方事前希望由大陸副部長級以上官員遞函，陸方也同意。龔清概當時正好在台灣參訪，國台辦另派人將邀請函送到台灣，再由龔清概在台北賓館交付。該屆APEC經濟領袖會議最後由前副總統蕭萬長代表台灣赴北京出席。

大陸今年相隔12年再度擔任APEC主辦經濟體，年度相關會議已陸續在大陸多個城市舉行。我方官員今年也持續參與相關會議，勞動部長洪申翰預計21日至22日赴南京出席APEC人力資源發展部長會議。

至於11月18日至19日在深圳舉行的APEC經濟領袖會議，我方領袖代表人選及邀請函如何遞交，目前仍待政府進一步公布。