林楚茵誤指北車現共諜 梁文傑：對可疑人事物提高警覺沒什麼不好

台北車站近日出現一場「共諜」烏龍。民進黨立委林楚茵日前稱台北車站疑似出現共諜，事後遭警方澄清只是民眾收聽投資理財課程。陸委會副主委梁文傑3日未正面評論，僅表示，大家對身邊可疑的人事物提高警覺「沒有什麼不好」，但「任何事情不要走到極端，（走到極端）當然都不好」。

陸委會3日舉行例行記者會，由梁文傑主持。近日一名48歲高姓男子在台北車站等朋友時，以筆電收聽購買的線上投資理財課程，螢幕出現「2戰區光合系統」字樣，被路人側拍後上傳社群平台Threads。林楚茵隨即發文稱，如果男子共諜身分屬實，「絕非單純使用電腦，而是嚴重國安問題」，她並要求國安、檢警單位「立即啟動調查，不應只停留在網路討論」。不過，警方事後查明，所謂「2戰區光合系統」只是股票課程的登入帳號。

本報記者針對上述事件提問，陸委會最新預算書多處提到要「及時主動澄清兩岸關係假訊息」，陸委會如何定義假訊息？只有特定方向的內容才是假訊息，還是不管什麼方向的內容，只要是假的，造成了社會影響，就是陸委會需要出手澄清的假訊息？對於林楚茵誤指台北車站有共諜，陸委會如何看待這樣子的現象？這對台灣的民主跟兩岸關係的發展是否有良善的效果？

對於如何定義假訊息，梁文傑表示，「什麼叫做假訊息，我想我們就不用在這邊定義了。」陸委會經常會跳出來指出某些訊息不正確，或某些訊息「有明顯的『被帶風向』」，但陸委會也不是時時刻刻都在做這些事情，「否則你們的手機信箱可能都早被我們塞爆了」。

梁文傑提到，陸委會是挑選認為重要的訊息處理，包括農業部、經濟部、交通部等各部會，每天都在做類似的事情，「因為現在的網路謠言跟網路社群實在是太過發達」。

至於是否形成「匪諜就在你身邊」的社會氛圍，梁文傑說，這句話雖然聽起來很老套，「我們小的時候都覺得這是國民黨的宣傳，但其實我們小的時候兩岸沒有這樣的來往，那個時候匪諜絕對沒有現在多」。

梁文傑表示，現在的各種案例，確實「匪諜就在你身邊」。他舉例，一個電視台的記者收錢做新聞、滲透軍隊發展組織，也有衛福部僱用的副研究員「為了5000塊就做共諜」，還有對岸從香港派人來台灣打人，以及部會首長、縣長幕僚涉及共諜案件，「不分黨派」。

他指出，「這些案例大家都看到了，所以大家也都心生警惕了」，現在大家自然而然就會對身邊可疑的人事物提高警覺並發出警告，「我個人覺得這沒有什麼不好」。

梁文傑最後表示，如果大家對身邊可疑的人事物都沒有警覺，「或者說都當作裝作不知道、沒看到，這對台灣來說並不是好事」。但他也強調，「任何事情不要走到極端，（走到極端）當然都不好。可是大家對於身邊的可疑的人事物保持警覺，我覺得這是重要的。」