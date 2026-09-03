民眾自組赴陸交流考察團需登錄 陸委會：個人不願意絕不勉強

因應大陸出入境管理新規9月15日上路，交通部觀光署近期發函給旅行業者，要求自9月1日起，辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄。陸委會副主委梁文傑今天說明，登錄有助於民眾在遇到突發或緊急狀況時，政府可以及時掌握或提供協助，但若個人不願登錄，絕對不會勉強。

因應中國大陸將於9月15日實施國務院關於出境入境管理規定，交通部觀光署近期發函給旅行業者，要求自9月1日起，辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，違者可處1萬至5萬罰鍰。

梁文傑今天主持例行記者會時說明，赴陸登錄系統有其功能，民眾在大陸遇到突發或緊急狀況的時候，政府可以及時掌握或提供協助。比方說，西藏吉隆日前發生土石流，就可以從登入系統得知在西藏有51個台灣人。

由於兩岸近年關係緊繃，從疫情至迄今雙方尚未恢復開放民眾組團前往旅遊，但台灣民眾可自行組隊，以交流團、考察團等名義，委託旅行社辦理出團。

梁文傑表示，針對有提供上述服務的旅行社，希望他們能幫忙做一些行政措施，包括風險的告知、行程要掌握、急難要及時協助，也要協助做赴陸登陸。但是他強調，如果個人不願意，是絕對不會勉強，這只是幫助行政機關了解概況而已。