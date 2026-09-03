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洪申翰將赴南京出席APEC 梁文傑：光是出席就證明中華民國存在

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會3日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會3日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

勞動部長洪申翰本月21至22日將赴南京出席APEC人力資源發展部長會議。陸委會副主委梁文傑3日表示，所有參加APEC會議的我方官員和代表，在進對岸的海關的時候，都是憑APEC的邀請函進去，不需要拿台胞證。至於是否需要採取行動宣示中華民國存在，他說，「光是參加APEC會議、出席就已經證明中華民國的存在了」。

陸委會3日舉行例行記者會，由梁文傑主持。針對洪申翰赴陸出席APEC會議，梁文傑表示，台灣是APEC正式會員，「我們有完整的會員資格」，不管在哪裡舉辦，台灣都是依循APEC相關規範和慣例參與活動。歷年來，各主辦國也都按照APEC既有的模式來處理對台待遇問題。

梁文傑說，今年以來，台灣官方代表已赴陸參加不少APEC會議，「到目前為止都算是順利，也沒有發生什麼有爭議的情況」。他表示，這次由對岸主辦，也希望對岸「要善盡職責，依循APEC既有的規則來行事」。

對於日前有網友在社群媒體Threads質疑，「洪申翰將赴大陸交流，民進黨團喊支持分享台灣勞動經驗，梁文傑還不出來阻止嗎？」當時，梁文傑在自己的Threads貼文回應，「偶然看到這種有病的發文，而且病的不輕。台灣是APEC的會員，去參加APEC會議堂堂正正，是要我出來阻止什麼？」

對此，梁文傑今天表示，他當時的回應是，「我們是APEC的會員，這次APEC在對岸舉辦，我們去參加是堂堂正正，怎麼會叫我出來阻止？我想這個道理大家都懂。」

被問到這與台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇有何不同，梁文傑表示，「APEC的會議它就是一個正式的國際會議，我們是正式的會員，它跟海峽論壇不一樣。海峽論壇是中共對台的統戰平台，它跟APEC會議要怎麼比？」

至於洪申翰赴陸的人身安全及相關風險，梁文傑表示，不只針對洪申翰，今年所有赴陸參加APEC會議的官員，事前都有進行討論及沙盤推演。目前包括經濟部政務次長江文若、行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮等人都已赴陸參加相關會議，「到目前為止，我們看起來一切還是都有按照過去的模式在處理、在進行，所以看起來是比較平順。」

梁文傑表示，「所以我們覺得這個風險是可控的」，也希望後續會議能繼續平順進行。他強調，APEC是「一個非常正式的國際會議，眾受矚目」，中共作為主辦單位，「應該會照著APEC既有的模式和規則來處理事情」。

至於陸委會是否建議洪申翰與對岸官員接觸，梁文傑表示，「在會議上面如果有需要互動的，那就自然互動」。對於是否還需要採取一些行動去宣示中華民國存在的事實，他則說，「我覺得光是參加，光是發言，我覺得就已經足夠證明。」

大陸國台辦發言人張晗2日表示，大陸將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄規定及慣例處理台灣的參會事宜。

按諒解備忘錄規定，台灣須以「Chinese Taipei」名稱參與，只能派出與經濟事務有關的部長出席APEC部長會議。

洪申翰 APEC 梁文傑 中華民國 陸委會

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