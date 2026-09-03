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台青年因國際特赦組織經歷遭陸盤查 梁文傑：讓每人心中都有「小警總」

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑今主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影
陸委會副主委梁文傑今主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影

大陸出入境管理新規將於9月15日實施。陸委會副主委梁文傑3日表示，持有台胞證目前不涉及台灣身分或公職資格問題，但台灣人在陸仍可能被依中國大陸法律處理。

他並以日前台灣青年因曾在國際特赦組織打工、入境上海遭盤查為例，批評陸方已將審查延伸至台灣人在台從事的合法活動，此舉是對台灣現在民主制度一個相當重大的威脅。

大陸《國務院關於出境入境管理的規定》將於9月15日起實施，陸委會先前多次提醒國人赴陸風險。梁文傑此前指出，在中方立場下，台灣人持台胞證入境即可能被視為「中國公民」處理。有媒體詢問，民眾若持有台胞證是否會影響台灣身份或公職資格。

梁文傑今說明，台胞證是陸方發的出入境證明文件，我方則是發大陸居民來往台灣通行證，兩邊都不看護照，是多年慣例，之前的說法是指對岸會拿中國的法律來處理或處罰台灣人。至於跟身份有關的，目前還不存在這個問題。

此外，日前傳出有台灣青年在上海通關時遭便衣盤查，原因是曾在國際特赦組織打工。大陸國台辦發言人張晗昨天挑明，該機構「甘當國際反華勢力的馬前卒」，「邊檢部門對曾為這個機構工作的個別人員進行審查，完全合理合法」。

梁文傑指出，現在的情況反映，台灣人在台灣做合法甚至令人鼓勵的行為，都會被審問，他現在追究或處罰的是你在台灣的行為。而且，這種行為指的是國際特赦組織的實習和志工，在台灣會認為這是好事、是令人光榮的事情。

梁文傑也提到，中共把國際特赦組織定位成所謂的反華的馬前卒，但國際特赦組織並不反華，它是反對中共的專制統治，對中共來說就是容不下，發生這樣的事情其實是蠻令人震驚的。他直言，任何人請不要再幫中共洗白，因為國台辦昨天都大方承認，就是有這個事情。

另有媒體詢問，國際特赦組織會出沒於熱鬧的地方找路人連署，會怎麼評估民眾參加這種連署行為帶來的赴陸風險，以及在關心人權議題時產生顧忌。

梁文傑指出，國台辦昨天會公開承認，就是要每個人心中都有小警總，讓人在參加一些團體和活動時覺得害怕、讓人不敢去，這就是他們的目的。這是對於台灣現在民主制度一個相當重大的威脅，「大家不要輕忽，以為只是一個實習生在那邊被盤問，它的影響遠遠遠不止於此」。

國際特赦組織 梁文傑 台胞證

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