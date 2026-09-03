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陸官媒抗戰勝利紀念日刊專文 籲日本正視歷史才能真獲國際信任

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
去年10月31日，大陸國家主席習近平（右）在南韓慶州出席APEC第32次領導人非正式會議期間，應約會見日相高市早苗。新華社
去年10月31日，大陸國家主席習近平（右）在南韓慶州出席APEC第32次領導人非正式會議期間，應約會見日相高市早苗。新華社

日相高市早苗去年11月涉台言論引發中日關係緊張，正值9月3日大陸紀念「抗日戰爭勝利紀念日暨世界反法西斯戰爭勝利紀念日」，大陸官媒《人民日報》3日在國際評論專欄「和音」發文稱，中國將堅持走和平發展道路，批評日本右翼勢力掩蓋侵略歷史罪責，並強調日本唯有切實正視歷史、深刻反思侵略罪責，徹底肅清軍國主義流毒，才能真正獲得國際信任。

該文強調，紀念對日抗戰勝利，不是要延續仇恨，而是要喚起各國人民對和平的嚮往和堅守。文章指出，當前，日本右翼勢力始終拒不全面正視和承認二戰侵略歷史，其加速推進軍事鬆綁、刻意淡化和掩蓋侵略歷史罪責的種種行徑，日益引起亞洲鄰國和國際社會的高度警惕與深切憂慮。

該文稱，今年是東京審判開庭80周年，作為戰後國際秩序的重要組成部分，東京審判與《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》等國際法律文件一道，構成了戰後亞太秩序的法理基礎，其正義性與權威性不容置疑、不容挑戰。日本唯有切實正視歷史、深刻反思侵略罪責，徹底肅清軍國主義流毒，堅持走和平發展道路，才能真正獲得亞洲鄰國和國際社會的信任與接納。

該文也提出，中國將堅持走和平發展道路，與各國攜手構建人類命運共同體，共同開創人類更加美好的未來。

1945年9月2日，在中國等9個受降國代表注視下，日本代表在投降書上簽字；去年9月3日，中國大陸舉行盛大閱兵儀式，以紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。

抗戰勝利 抗戰 日本

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