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國台辦批限制小紅書 民進黨：詐騙財損明顯下降

中央社／ 台北3日電
台灣限制使用手機社群軟體小紅書，國台辦批評是「剝奪青年自由」。聯合報系資料照
台灣限制使用手機社群軟體小紅書，國台辦批評是「剝奪青年自由」。聯合報系資料照

國台辦批評台灣限制小紅書是「剝奪青年自由」。民進黨中國部今天表示，政府限制不配合打詐的平台後，小紅書相關詐騙件數與財損均明顯下降；國台辦急著替小紅書護航，反而顯示北京在意的恐怕不是台灣民眾權益，而是中國平台能否在台灣不受監督的擴張影響力。

民進黨中國部今天透過社群平台臉書表示，陸委會數據顯示，停止解析前8個月，小紅書相關詐騙案件共525件、財損約新台幣9890萬元；停止解析後8個月，案件降至145件、財損3300多萬元，分別減少72%及66%，顯示政府採取措施確實減少民眾受騙及財產損失。

民進黨中國部表示，國台辦真正應回答的是，小紅書為何不願配合台灣政府調查詐騙，以及為何只想享受台灣自由開放的市場，卻拒絕承擔基本的平台責任。

民進黨中國部指出，中國長期封鎖Google、YouTube、Facebook、Instagram及LINE等境外服務，如今卻反過來批評台灣依法打詐是限制自由，是「賊喊捉賊、倒打一耙」。

民進黨中國部表示，對高風險中國APP採取防範措施，已是民主國家的共同趨勢，包括印度、美國、加拿大、澳洲及歐盟，都分別從國安、資料安全、隱私或演算法風險等面向採取管制或監管措施；共同原則就是平台進入市場，必須遵守當地法律、承擔責任並接受監督。

民進黨中國部指出，小紅書問題不只涉及詐騙，平台蒐集哪些個資、為何反覆推送特定內容同樣值得關注。中國社群平台受到中共法律與政治體制高度約束，演算法又不透明、缺乏外部監督，可能影響使用者對公共議題的認知。

民進黨中國部強調，限制拒絕配合打詐的平台不是剝奪自由，國台辦替小紅書辯護前，應先向受騙的台灣民眾說清楚，「究竟是台灣政府在保護詐騙受害者，還是國台辦在保護不願負責的中國平台」。

國台辦 小紅書 詐騙 民進黨

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