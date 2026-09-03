陸駐韓使館：光州雙年展嚴重違反一中原則 中方撤展表達強烈抗議

9月3日，陸駐南韓使館發言人就「光州雙年展嚴重涉台錯誤」發表對話。該發言人聲稱，近期中國駐南韓大使館、駐光州總領館，同全南光州統合特別市政府和光州雙年展財團就雙年展涉台問題多次溝通。「中方積極參展，並支持本屆雙年展成功，韓方辦展須遵守韓國對華外交政策，符合國際法和國際慣例」，大陸方面藝術家於開幕前夕集體撤展。

該館發言人主張，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣在聯合國的唯一稱謂是『中國台灣省』（Taiwan, Province of China），台灣地區參與多邊活動，必須依照一個中國原則來處理。」

中新社引述「中國駐韓國大使館」公眾號報導，該館稱，光州雙年展主辦單位「頑固堅持錯誤做法，公然同意中國台灣地區使用完全不符合其身分的名稱參展，嚴重違反一個中國原則，直接損害中韓關係政治基礎」，「中方對此堅決反對，絕不接受。中方策展團隊已經宣布撤展，表達強烈抗議。」

同時，該發言人稱，「需要指出的是，去年以來中韓關係回到改善發展的正確軌道，這符合中韓雙方的根本利益，值得中韓雙方倍加珍惜」， 「我注意到光州市政府已就光州雙年展涉台錯誤稱謂公開道歉，重申堅持一個中國，近期韓國政府一再重申堅持一個中國立場沒有任何改變。」

該發言人指，「韓國極少數政客和社會團體為了一己私利，在涉台問題上挑戰中方紅線，傷害中國人民感情，干擾破壞中韓關係改善發展。台灣當局不擇手段企圖在韓國搞突破，與背後政治勢力沆瀣一氣。中方維護自身核心利益、反對『台獨』分裂勢力的決心堅定不移。任何人、任何勢力試圖藉打『台灣牌』干擾破壞中韓關係的圖謀，都不會得逞。」

該發言人主張，「我們強烈敦促雙年展主辦單位和光州市政府立即糾正錯誤，避免對雙年展聲譽和中韓關係造成嚴重負面影響。中方保留捍衛自身利益的權利。」

南韓第16屆光州雙年展因台灣館名稱問題引發風波，主辦方原先將台灣館名稱逕自改為「國立台灣美術館」、英文縮寫NTMoFA，引發台灣藝術界與我文化部強烈抗議。許多南韓在地藝術家挺身為台灣發聲。在輿論與壓力下，主辦單位最終決定恢復「台灣館」（Taiwan Pavilion）名稱；9月3日，中國大陸展覽團則舉行記者會宣布集體退展。