【重磅快評】習近平沒去米娜宮不意外 他要的是另種效果

大陸國家主席習近平習近平結束訪埃及兩天行程，9月3日上午自開羅啟程飛往北京。他沒有做出一度被揣測勢必要做的外交動作，就是前往吉薩金字塔邊上的米娜宮飯店，撫觸一下北京剛在這裡建好開放的《開羅宣言》紀念碑，向全球宣示台灣依開羅宣言歸還中國，是二次大戰戰後不容置喙的戰後秩序一部分。

預測他會如此行動的還包括賴清德政府的國安官員，官員信誓旦旦估量這是習此行的重要目的之一。

但習近平讓國安官員失望了，而顯然這應是習刻意的自我壓抑。

因為9月2日他跟彭麗媛兩夫婦與埃及總統塞西及夫人依緹薩爾一起去了大埃及博物館，觀賞了法老王座、黃金面具、皇家戰車等館藏，又在觀景台隔窗遠眺就在左近的金字塔群，但這個博物館跟米娜宮飯宮直線距離大概只有一公里，比他眺望的金字塔還近得多，繞過去一點不困難，他卻捨棄了這個安排。

原因自然不會公布，旁人只能猜測。有一個可能或許有點抬舉台灣，那就是：作為全球舞台上的重要領袖，其行動怎麼能被台北的一個半調子的國安單位料中？所以，必須反其道而行，就算本來想去也得放棄。但若真是這原因，不一樣也是被台北支配了嗎？

大家所以如此預期，其實很正常。像昨天正逢9月2日，正是日本在東京灣的密蘇里戰列艦上簽署降伏文書的日子，降書上寫明日本「忠實執行波茨坦宣言之各項條款」，而波茨坦宣言就載明著「《開羅宣言》之條件必將實施」，而《開羅宣言》又明定，「日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、臺灣、澎湖群島等，歸還中華民國」。

降伏文書、菠莰坦公告（宣言）、開羅宣言，就是日本戰敗投降將台灣等竊自中國的土地歸還中國的鏈式邏輯的法理文件及基礎。所以在9月2日這個有紀念意涵的日子，習近平親口去梳理這一條法律鏈條，彰顯北京的論述無可批駁，確實是完全可以想像的舉措。

但習近平畢竟沒這麼做，「不想被猜中」大概不是背後真正原因，更大的可能是：這勢將惹出兩岸間的一場隔空法律口水戰。賴政府必然會抓住《開羅宣言》的那個清晰的字眼──「中華民國」，宣稱台灣是歸還「中華民國」而非「中華人民共和國」。

雖然，《開羅宣言》中的這個「中華民國」指涉的就是整個「中國」，而不是如今只剩下台澎金馬、並竟還主張台獨的中華民國，但習若真去了米娜宮，不但反而會讓北京所要訴諸的法律脈絡無端被攪渾，還平白給了賴政府宣揚台獨訴求的偌大空間。

所以，習近平忍住了，他到了米娜宮近在咫尺的大埃及博物館，那座紀念碑就算過門不入，也已意在言外。

北京的作法是在與各國的雙邊文件裡，形成合圍之勢。用愈來愈多的聯合聲明、公報、外交談話、口頭承諾，形成更多台灣屬於中國的「證詞」與外交大勢。

所以，昨2日晚上發出的中埃《關於進一步深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明》中，埃及就做了與北京立場完全一致的完整論述。《聲明》中埃及明確表明：「埃方強調反對干涉中國內政，繼續堅定恪守一個中國原則，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，支持中方在涉及自身主權和領土完整問題上所秉持的立場，支持實現中國統一。」

這樣公開、直接、無所保留的宣示，已經日漸成為慣例，連「支持中國統一大業」的用語也更加頻繁。例如，今年4 月，越南國家主席蘇林訪問北京，就在聯合聲明中表明：「支持兩岸關係和平發展和中國統一大業」；今年7月，泰國總理阿努廷訪陸，雙方發表聯合聲明中泰國亦陳明：「泰方堅定支持中國和平統一大業，不支持任何形式的台獨」。8月王毅訪印尼，與印尼外長蘇吉歐諾進行戰略對話時，蘇吉歐也明確表態：「印尼堅定奉行一個中國政策，支持中國的統一大業」。

光今年以來，類似「支持中國為實現統一所做一切努力」的字眼如今更已遍及中國與俄羅斯、塞爾維亞、蒙古、約旦、吉爾吉斯、塔吉克、孟加拉、莫三比克、納米比亞等國的聯合聲明、公報等文件。

相對於美國總統川普每天念茲在茲地要將安大略湖改稱美國湖，大平洋與大西洋也應改名，如今又想將荷莫茲海峽改名川普海峽等等虛有其表的動作，北京卻用愚山移山的精神，發布一個一個公報、聲明，簽定一個一個條約、協定，讓對方承諾支持中國統一大業。

所以，習近平沒去米娜宮飯店的歷史舊址進行外交宣示，對北京而言並不打緊，因為一紙一紙的合約才是關鍵。當解放軍被迫非得兵臨城下不可時，那些國家都能在後頭當它的後盾，才是北京要的效果。