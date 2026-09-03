快訊

佀廣洋競總悄掛牌 何時登記參選議員？本人回應了

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平參觀大埃及博物館後 結束對埃及國事訪問

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平夫婦在埃及總統塞西夫婦陪同下參觀大埃及博物館，參觀圖坦卡蒙展廳裡裝飾彩繪與寶石的金色寶座，展示了埃及宮廷的細致工藝。圖／截自央視
大陸國家主席習近平夫婦在埃及總統塞西夫婦陪同下參觀大埃及博物館，參觀圖坦卡蒙展廳裡裝飾彩繪與寶石的金色寶座，展示了埃及宮廷的細致工藝。圖／截自央視

大陸國家主席習近平結束對埃及的2天國事訪問。當地時間2日晚，習近平與夫人彭麗媛離開開羅時，埃及總統塞西夫婦到機場送行。在結束行程前，當日下午，習近平夫婦在塞西夫婦陪同下參觀大埃及博物館，4人步入展廳，在拉美西斯二世雕像前合影，聽取對博物館和古埃及歷史的介紹，並參觀圖坦卡門展廳，觀賞法老王座、黃金面具、皇家戰車等珍貴館藏。

據央視新聞，習近平表示，中國和埃及同為文明古國和世界遺產大國，兩大文明跨越時空持久雙向奔赴，不斷書寫兩國人民世代友好篇章。雙方要弘揚平等、互鑑、對話、包容的文明觀，踐行全球文明倡議，共同推動不同文明包容共存、交流互鑑，為推動構建人類命運共同體匯聚更多文明力量。

塞西感謝習近平在大埃及博物館去年開館時致信祝賀，表示古埃及文明和中華文明都擁有的「包容並蓄、多元共生」的特質，同習近平提出的全球文明倡議理念高度契合。埃方願同中方密切人文交流，推動文明互鑑，讓世界更加和諧包容。

據新華社報導，習近平周二與塞西會談期間，雖未直接點名伊朗情勢，但就構建中東安全新架構提出四點倡議，強調由地區人民主導安全事務，綜合處理相互關聯的熱點，以發展築牢安全基礎，並加強國際協調。

他特別指出，巴勒斯坦問題仍是中東問題核心，不能被忽視或邊緣化；域外大國應摒棄雙重標準，尊重區域國家主權和領土完整。習並重申，中國願同各國維護國際航道安全、推動發展合作。

根據埃及官方新聞稿，塞西則說，開羅將推動局勢降溫和外交解決危機，並特別與中國加強協調。

習近平 埃及 博物館

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平會晤埃及總統塞西 提中東安全4點倡議

會埃及總統 習近平拋中東局勢4倡議

相隔10年習近平再次訪問埃及 北京尋求在中東建立更穩固立足點

習近平上合峰會發言暗批美：嚴防外部勢力干涉 會後轉抵埃及

相關新聞

習近平參觀大埃及博物館後 結束對埃及國事訪問

大陸國家主席習近平結束對埃及的2天國事訪問。當地時間2日晚，習近平與夫人彭麗媛離開開羅時，埃及總統塞西夫婦到機場送行。在結束行程前，當日下午，習近平夫婦在塞西夫婦陪同下參觀大埃及博物館，4人步入展廳，在拉美西斯二世雕像前合影，聽取對博物館和古埃及歷史的介紹，並參觀圖坦卡門展廳，觀賞法老王座、黃金面具、皇家戰車等珍貴館藏。

大陸海警宣布：台灣島以東海域 今依法開展常態化執法巡查

央視新聞3日上午稱，中國海警局新聞發言人姜略表示，9月3日，中國海警普陀山艦編隊位「中國台灣島以東海域」依法開展常態化執法巡查。

丁薛祥見普亭 稱要加強東北振興、與俄遠東開發戰略對接

大陸國務院副總理丁薛祥在與俄羅斯總統普亭會面時說，雙方要加強中國大陸東北振興與俄羅斯遠東開發戰略對接，持續拓展共贏發展空間，進一步提升合作規模和水準。大陸一直希望在東北能打通到日本海和鄂霍次克海的海洋出路，拓展東北的對外貿易。

勞長洪申翰赴陸 國台辦提一中…陸委會反駁

勞動部長洪申翰確定出席九月下旬在大陸南京舉行的亞太經濟合作（ＡＰＥＣ）人力資源發展部長會議，大陸國台辦昨日稱，將按照「一個中國原則」和ＡＰＥＣ有關諒解備忘錄的規定及慣例處理「台灣地區」參會事宜。但陸委會昨晚回應稱，台灣是ＡＰＥＣ的正式會員，不存在所謂「一中原則」的前提。

雲林3文旦果園、包裝場 獲輸陸資格

中秋節將至，大陸海關總署上周新增註冊七十九家台灣文旦柚果園和包裝場，授予其將文旦柚銷往大陸的資格，但因業者全部位於花蓮縣瑞穗鄉，引發獨厚單一縣市質疑。而陸方一日再度新增三家註冊果園和包裝場，且為雲林業者。

會埃及總統 習近平拋中東局勢4倡議

在美伊為了爭奪荷莫茲海峽控制權再度交火之際，大陸國家主席習近平昨天與埃及總統塞西舉行會談，就中東局勢拋出四點倡議，並強調堅持中東地區「反對外部勢力干涉」，中方願同地區各國一道維護國際航道安全，他並暗批美國指，「域外大國」要尊重地區國家主權和領土完整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。