習近平參觀大埃及博物館後 結束對埃及國事訪問

大陸國家主席習近平結束對埃及的2天國事訪問。當地時間2日晚，習近平與夫人彭麗媛離開開羅時，埃及總統塞西夫婦到機場送行。在結束行程前，當日下午，習近平夫婦在塞西夫婦陪同下參觀大埃及博物館，4人步入展廳，在拉美西斯二世雕像前合影，聽取對博物館和古埃及歷史的介紹，並參觀圖坦卡門展廳，觀賞法老王座、黃金面具、皇家戰車等珍貴館藏。

據央視新聞，習近平表示，中國和埃及同為文明古國和世界遺產大國，兩大文明跨越時空持久雙向奔赴，不斷書寫兩國人民世代友好篇章。雙方要弘揚平等、互鑑、對話、包容的文明觀，踐行全球文明倡議，共同推動不同文明包容共存、交流互鑑，為推動構建人類命運共同體匯聚更多文明力量。

塞西感謝習近平在大埃及博物館去年開館時致信祝賀，表示古埃及文明和中華文明都擁有的「包容並蓄、多元共生」的特質，同習近平提出的全球文明倡議理念高度契合。埃方願同中方密切人文交流，推動文明互鑑，讓世界更加和諧包容。

據新華社報導，習近平周二與塞西會談期間，雖未直接點名伊朗情勢，但就構建中東安全新架構提出四點倡議，強調由地區人民主導安全事務，綜合處理相互關聯的熱點，以發展築牢安全基礎，並加強國際協調。

他特別指出，巴勒斯坦問題仍是中東問題核心，不能被忽視或邊緣化；域外大國應摒棄雙重標準，尊重區域國家主權和領土完整。習並重申，中國願同各國維護國際航道安全、推動發展合作。

根據埃及官方新聞稿，塞西則說，開羅將推動局勢降溫和外交解決危機，並特別與中國加強協調。