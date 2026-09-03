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中國新加坡海軍9月南海聯合演習

中央社／ 上海3日電

共軍今天公布，中國和新加坡海軍將於9月上旬在「廣東湛江附近海空域」舉行「海上合作-2026」聯合演習，其中包括實彈射擊。

中國國防部在公眾號「國防部發布」發布上述消息，並公布「海上合作-2026」聯合演習內容包括實彈射擊、海上補給、聯合搜救等科目演練。

共軍宣稱這次演習目的在進一步增進雙方互信，促進務實合作，提升共同維護地區和平穩定的能力。

共軍南部戰區昨天派遣海空兵力前往南海民主礁（中國稱黃岩島）「領海領空及周邊海空域戰備警巡」。

外交部昨天晚間發布新聞稿表示，中國人民解放軍2日在民主礁及周邊海域空域進行所謂「戰備警巡」，試圖以危險飛行方式干擾他國航空器正常活動，外交部對中國此種不安全、不負責任且具高度挑釁的行徑予以最嚴厲的譴責。

中、菲7月在民主礁附近海域發生衝突後，兩國持續以海上巡航、飛入空域等方式宣示主權。

由中國海警萬山艦、達濠艦、海鷗艦等組成的編隊8月30日在民主礁海域「執法巡查」。中國海警並宣告將「持續依法開展黃岩島領海及周邊區域執法巡查」。

南海 新加坡 演習

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