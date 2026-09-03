丁薛祥見普亭 稱要加強東北振興、與俄遠東開發戰略對接

大陸國務院副總理丁薛祥在與俄羅斯總統普亭會面時說，雙方要加強中國大陸東北振興與俄羅斯遠東開發戰略對接，持續拓展共贏發展空間，進一步提升合作規模和水準。大陸一直希望在東北能打通到日本海和鄂霍次克海的海洋出路，拓展東北的對外貿易。

據新華社，丁薛祥當地時間2日晚在符拉迪沃斯托克（海參崴）會見普亭時說，東方經濟論壇是亞太地區各國凝聚合作共識的重要平台，今年論壇主題是「遠東—發展為了人民」，中俄兩國政府都將為民造福作為最大政績，始終把維護兩國和兩國人民根本利益、增進全人類福祉作為崇高追求。

他指出，俄羅斯遠東地區活力迸發，機遇不斷湧現，中俄加強遠東開發合作前景廣闊、大有可為。雙方要繼續用好「東北—遠東」合作機制和有關政策支持，加強東北振興與俄羅斯遠東開發戰略對接，持續拓展共贏發展空間，進一步提升合作規模和水平，讓互利共贏的成果更多更好地惠及兩國人民。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭2日在東方經濟論壇期間與丁薛祥會談時，感謝中方派出高級別代表團赴俄出席聖彼得堡國際經濟論壇和東方經濟論壇。

普亭在會晤開始時說：「很高興再次見到您，這次是在符拉迪沃斯托克。我們去年在聖彼得堡國際經濟論壇上見過面，明天將共同參加東方經濟論壇全體會議。我們感謝中方一如既往地派出高級別代表團參加這兩個重要的討論平台。」

稍早，大陸外交部8月31日宣布，丁薛祥應俄羅斯聯邦政府邀請，在9月2至4日赴俄羅斯出席第11屆東方經濟論壇。訪問期間，丁薛祥還將舉行中俄投資合作委員會第13次會議、能源合作委員會第23次會議和第8屆中俄能源商務論壇。

丁薛祥現任中共中央政治局常委、大陸國務院副總理（排名第一），中共中央港澳工作領導小組組長、中央科技委員會主任。被視為中共中央總書記習近平重要核心幕僚之一。是分管發展改革、教育、科技、生態環境、稅務、統計、智慧財產權、氣候變化等事務的副總理。