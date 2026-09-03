雲林3文旦果園、包裝場 獲輸陸資格

中秋節將至，大陸海關總署上周新增註冊七十九家台灣文旦柚果園和包裝場，授予其將文旦柚銷往大陸的資格，但因業者全部位於花蓮縣瑞穗鄉，引發獨厚單一縣市質疑。而陸方一日再度新增三家註冊果園和包裝場，且為雲林業者。

大陸國台辦發言人張晗二日在例行記者會上披露，繼八月廿五日公布一批台灣文旦柚包裝場及果園註冊後，大陸海關總署九月一日又公布新一批台灣文旦柚果園和包裝場註冊，為更多台灣業者把文旦柚銷往大陸提供便利。

記者查找大陸海關總署「動植檢信息查詢」網站，九月一日新增的名單共有三家，均位於雲林縣，包括一家包裝加工型企業「保證責任雲林縣嘉東合作農場」，以及兩家均以「詹欣龍」個人名義註冊的生產型企業。

張晗表示，大陸盡最大努力為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。在堅持「九二共識、反對台獨」政治基礎上，在符合大陸相關檢驗檢疫規定前提下，我們將和台灣有關方面共同努力，幫助更多台灣農漁產品、優質產品進入大陸千家萬戶。

對於陸委會質疑陸方要求「符合政治前提與條件者才能獲得註冊」的做法是統戰宣傳，張晗說，台灣文旦柚輸入大陸有助擴大台灣農產品銷路，是惠及台灣基層業者的好事、實事。民進黨無心也無力幫助更多基層民眾增進利益福祉，反而一味造謠抹黑，充分暴露出他們罔顧民生，心中只有一己私利。

另據陸媒報導，台灣今年第一批輸陸文旦柚已在上月廿九日完成核驗，將在三日起舉行的廣東東莞台博會正式銷售，這批文旦柚均來自花蓮縣瑞穗鄉鶴崗村。