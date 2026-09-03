會埃及總統 習近平拋中東局勢4倡議

在美伊為了爭奪荷莫茲海峽控制權再度交火之際，大陸國家主席習近平昨天與埃及總統塞西舉行會談，就中東局勢拋出四點倡議，並強調堅持中東地區「反對外部勢力干涉」，中方願同地區各國一道維護國際航道安全，他並暗批美國指，「域外大國」要尊重地區國家主權和領土完整。

習近平一日至二日對埃及進行國是訪問，此行是習近平十年來首度造訪埃及，在他到訪之際，雙方空軍戰機正在埃及進行第二次「文明之鷹」聯合訓練。

據新華社，他昨天與塞西舉行會談時「就中東局勢深入溝通」。埃及總統府則表示，雙方討論了旨在緩解中東緊張局勢的努力，並重申支持達成旨在結束戰爭的全面協議。

習近平稱支持中東國家構建「中東安全新架構」，並提出四點倡議，包括堅持中東地區人民自己當家作主，反對外部勢力干涉，支持地區國家加強和平對話，「探討域內安全架構重塑」；探尋綜合解決方案，並指巴勒斯坦問題任何時候都不應該被忽視和邊緣化；中方願同地區各國一道維護國際航道安全，推進發展合作；國際社會「特別是域外大國」要摒棄雙重標準，尊重地區國家主權和領土完整，要支持聯合國在地區事務上切實發揮作用。

塞西則強調緩和局勢的優先地位，重申必須尊重海灣阿拉伯國家合作委員會成員國及約旦的主權、安全與領土完整，確保航行自由，並指「兩國方案」是實現巴以雙方及整個地區公正、持久和平的唯一途徑。

會談後雙方發布「聯合聲明」，雙方重申在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。在涉台部分，埃方於聲明中強調「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，支持中方在涉及自身主權和領土完整問題上所秉持的立場，支持實現中國統一」。雙方並同意進一步加強執法安全領域合作，強調共同打擊所有恐怖組織。

習近平說，中埃雙方一要堅定相互支持，加強國際多邊協作，攜手推進中阿、中非合作論壇建設，共同反對單邊主義和霸凌行徑，推動構建更加公正合理的全球治理體系。據中方發布，塞西稱願同中方密切貿易投資、製造業、新能源等領域合作，並「加強軍事安全交流」。雙方還簽署數位經濟、科技等領域廿餘份合作文件。