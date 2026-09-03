外籍個人 股息紅利所得將課稅

大陸自九月起執行新規，要求外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得，按照「利息、股息、紅利所得」繳納個人所得稅，適用百分之二十稅率。大陸官媒引述業內人士說，此舉有利於維護稅制公平統一，還能夠堵塞稅收漏洞。

大陸財政部、稅務總局發布《關於外籍個人股息紅利個人所得稅政策有關事項的公告》指出，外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得，按照「利息、股息、紅利所得」繳納個人所得稅，適用百分之二十稅率。

其次，外商投資企業向外籍個人支付股息紅利時，應當代扣代繳稅款，並於支付所得的次月十五日內申報納稅。外商投資企業未扣繳稅款的，取得股息紅利的外籍個人應當在取得所得的次年六月三十日前繳納稅款；稅務機關通知限期繳納的，外籍個人應當按照期限繳納稅款。

同時，《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》第二條第八項廢止。上述通知發布於一九九四年五月，原始通知中所提及的第二條「下列所得，暫免徵收個人所得稅」，其中第八項即為「外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得」。

新華社指出，為促進改革開放、吸引外商投資，大陸自一九九四年起對外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得暫免徵收個稅。隨著全國統一大市場的建立，大陸正在逐步清理規範稅收優惠政策。

業內人士表示，取消外籍個人從外商投資企業取得股息紅利所得免徵個稅的政策，有利於維護稅制公平統一，推進全國統一大市場建設，還能夠堵塞稅收漏洞。

今年以來，大陸已加強對高收入者的股息、境外所得徵管。大陸財政部及稅務總局於七月發布《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》等規定，有分析指，未來不只信託分配收益可能要課稅，居民個人把財產放進境外信託時，也可能先被課徵百分之二十所得稅。