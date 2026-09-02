習近平會晤埃及總統塞西 提中東安全4點倡議

大陸國家主席習近平2日在開羅與埃及總統塞西舉行會談。習近平表示，面對變亂交織的國際和地區形勢，兩國要相互支持、深化合作，不斷推進中埃命運共同體建設。雙方並就中東局勢深入溝通，習近平提出4點倡議，強調巴勒斯坦問題仍是中東問題的核心，任何時候都不應該被忽視和邊緣化。

新華社報導，當地時間2日上午，塞西在開羅太陽宮為習近平舉行歡迎儀式，隨後兩國元首舉行會談。

今年是中埃建交70周年。習近平在會談上指出，1956年，埃及在阿拉伯和非洲國家中率先同新中國建交，70年風雨兼程，培育並見證中埃關係「平等互信、友好互鑒、和衷共濟、合作共贏」的鮮明特徵。

習近平提出，中埃雙方要堅定相互支持、推進互利合作、促進人文交流、強化安全合作，以及加強國際多邊協作。其中，應加強發展戰略對接，釋放基礎設施建設、電力、農業、通信技術等傳統領域合作潛能，打造綠色能源、電動汽車、航空航天、數位經濟及現代農業技術等合作新亮點。

據陸方通稿，塞西表示，熱烈歡迎習近平主席在兩國建交70周年之際對埃及進行歷史性的國是訪問。埃方堅定奉行「一個中國原則」，願同中方一道，密切貿易投資、製造業、基礎設施建設、金融、科技及新能源等領域合作，加強軍事安全交流及人員往來。

報導指，兩國元首並就中東局勢深入溝通。習近平指出，中方支持地區國家發展睦鄰友好關係，構建中東安全新架構，並就此提出4點倡議：

一是激發地區共同安全的內生動力。堅持「中東地區人民自己當家作主」，反對外部勢力干涉，支持地區國家加強和平和安全對話；

二是推進地區共同安全的綜合治理。巴勒斯坦問題仍是中東問題的核心，任何時候都不應該被忽視和邊緣化；

三是築牢地區共同安全的發展根基。中方願同地區各國一道維護國際航道安全、推進發展合作；

四是增強地區共同安全的國際協同。聯合國憲章和國際法是處理中東事務的基本遵循，國際社會特別是域外大國應摒棄雙重標準，尊重地區國家主權和領土完整。

塞西則表示，埃方高度讚賞中方在中東問題上「始終秉持客觀公正立場」，埃及願繼續同中方加強協調，推動中東局勢降溫，探索地區安全架構。

會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、人工智慧、經貿及產供鏈合作等多項文件。雙方發表《中華人民共和國和阿拉伯埃及共和國關於進一步深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。訪問期間，雙方還簽署了數位經濟、科技、教育、交通等領域20餘份合作文件。