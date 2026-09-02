快訊

張庭認了「無數次想離婚」 揭與林瑞陽婚姻真實狀態

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

台青赴上海遭查6小時！國台辦揭原因 陸委會：任何人都不應再替中共洗白

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
社群近日流傳，一名台灣青年入境上海時疑因曾在國際特赦組織工作遭長時間盤查。陸委會2日表示，既然國台辦今日已經坦承，「任何人都不應再替中共洗白」。記者張鈺琪／攝影
社群近日流傳，一名台灣青年入境上海時疑因曾在國際特赦組織工作遭長時間盤查。陸委會2日表示，既然國台辦今日已經坦承，「任何人都不應再替中共洗白」。記者張鈺琪／攝影

針對一名台灣青年因曾在國際特赦組織工作，入境上海時遭盤查一事，大陸國台辦今（2）日上午表示，該機構「曾多次搬弄是非，造謠抹黑大陸」，邊檢部門對曾為這個機構工作的個別人員進行審查，「完全合理合法」。對此，陸委會傍晚回應，政府多次提醒國人赴陸人身安全風險大幅提升，既然國台辦今日已經坦承，「任何人都不應再替中共洗白」。

針對上述一事，陸委會2日傍晚以書面資料回應表示，政府多次提醒國人赴陸人身安全風險大幅提升，赴陸前須審慎評估必要性，但國內一直有部分人士認為政府在危言聳聽。「既然國台辦今日已經坦承，任何人都不應再替中共洗白」。

陸委會進一步指，從「國際特赦組織」這個案例可以知道，國人習以為常的公民團體，中共視為洪水猛獸，而且認為這種盤查屬於合理合法。政府必須再度提醒國人，中共近年頻繁增修國安法令，濫權盤查、留置甚至是逮捕我方民眾，國人應審慎面對中國大陸這種政治環境，慎思赴陸的必要性。

據此前報導，有網友日前在社群平台Threads上發文稱，自己的兒子前往上海出差，通關時被攔下並帶到密室，遭3名便衣盤查6小時，3名便衣重點圍繞當事人曾在人權團體「國際特赦組織」打工的經歷詢問，並要求解鎖手機、檢查對話紀錄及留存的相關工作檔案。

大陸國台辦發言人張晗2日上午稱，國際特赦組織「甘當國際反華勢力的馬前卒，曾多次搬弄是非，造謠抹黑大陸。邊檢部門對曾為這個機構工作的個別人員進行審查，完全合理合法」。

陸委會日前曾回覆中央社表示，這名社群媒體貼文者雖然沒有向政府反映，但所述經歷確實與陸委會以往掌握的類似案例相符。中共敵視對人權、環保、公權力監督、勞工、性別多元等議題關注的NGO人員。以往已發生早年曾參與台灣政治活動，但後續轉往非政治領域發展，卻仍遭中共溯及清算並重判的相關案例，國人切勿輕忽。

國台辦 陸委會 上海 中共

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

證實了？傳台青入境上海被查 國台辦：國際特赦組織「多次抹黑大陸」

台青曾在國際特赦組織工作赴上海被查 國台辦宣稱「合理合法」

旅行社組中國考察團 需逐團協助完成行前登錄

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

相關新聞

川普、習近平、普亭擬在APEC三方會晤？ 陸外交部回應了

俄方近日透露，中俄美三國領導人可能在今年大陸主辦的亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行三方會晤。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆今（2）日下午回應，目前沒有可以提供的信息。

陸修訂國防動員法「徵收條款」適用台商？ 國台辦宣稱無需顧慮

大陸10月1日起將實施新修訂的「國防動員法」，其中對民用資源的處置從「徵用」擴大到「徵收」，後者被認為是「不予歸還」，在大陸發展的台商資產與技術會否受到影響，引發關注。大陸國台辦今天宣稱，該法對民用資源徵收、徵用都有明確的法律要件和法定程序，台商台企在大陸長期投資和依法合規經營「無需顧慮」。

黃之鋒承認串謀勾結外國或者境外勢力罪 香港法庭擇期判刑

前香港學運領袖黃之鋒，2日在香港高等法院承認1項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，法庭將案件押後擇日判刑。

「8月以來加強巡查」 共軍今再赴黃岩島周邊海空戰備警巡

共軍南部戰區今（2）日宣布，組織海空兵力位「中國黃岩島」（我稱民主礁、菲律賓稱斯卡伯勒淺灘）領海、領空及周邊海空域展開戰備警巡，並稱自8月以來，戰區部隊組織持續加強黃岩島周邊海空域巡邏警戒，進一步強化相關海空域管控力度。

習近平會晤埃及總統塞西 提中東安全4點倡議

大陸國家主席習近平2日在開羅與埃及總統塞西舉行會談。習近平表示，面對變亂交織的國際和地區形勢，兩國要相互支持、深化合作，不斷推進中埃命運共同體建設。雙方並就中東局勢深入溝通，習近平提出4點倡議，強調巴勒斯坦問題仍是中東問題的核心，任何時候都不應該被忽視和邊緣化。

台青赴上海遭查6小時！國台辦揭原因 陸委會：任何人都不應再替中共洗白

針對一名台灣青年因曾在國際特赦組織工作，入境上海時遭盤查一事，大陸國台辦今（2）日上午表示，該機構「曾多次搬弄是非，造謠抹黑大陸」，邊檢部門對曾為這個機構工作的個別人員進行審查，「完全合理合法」。對此，陸委會傍晚回應，政府多次提醒國人赴陸人身安全風險大幅提升，既然國台辦今日已經坦承，「任何人都不應再替中共洗白」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。