國台辦稱依「一中原則」處理台灣參會APEC事宜 陸委會：不存在此前提

勞動部長洪申翰將赴南京出席亞太經濟合作會議（APEC）人力資源發展部長會議。針對國台辦今（2）日上午稱，將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄規定及慣例處理台灣的參會事宜，陸委會傍晚回應，台灣是APEC的正式會員，具完整的會員資格，參與地位不容貶損，更不存在所謂「一中原則」的前提。

陸委會2日傍晚以書面資料回應洪部長參加APEC部長會議一事。陸委會表示，台灣是APEC的正式會員，具完整的會員資格，一向依循APEC相關規範與慣例參與各項APEC活動，參與地位不容貶損，更不存在所謂「一中原則」的前提。

陸委會接著指，中方作為今年APEC主辦經濟體，有責任確保每一位會員平等參與的權利。

而大陸國台辦發言人張晗2日上午在例行記者會上，針對台媒詢問，如何看待洪申翰此次參會，是否認為有助於增加兩岸交流互動？她回應，作為今年APEC活動的東道主，我們將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄規定及慣例，處理「台灣地區」參會事宜。

洪申翰1日已證實收到APEC人力資源發展部長會議的邀請函。他表示，台灣作為APEC正式會員，都會爭取會員該有的權利，平等參與、對等尊嚴。相關安全作法，也將依外交部、陸委會建議辦理，「我們並不擔心這件事」。

我外交部1日則表示，已再次透過管道，要求中方務必確保我團在中國期間的安全平順，並已促請其他APEC會員共同關注。