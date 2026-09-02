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泰國9月15日起縮短免簽停留 陸使館：中泰互免簽不受影響

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
泰國普吉島卡塔海灘。路透
泰國普吉島卡塔海灘。路透

泰國將自9月15日起調整免簽入境政策，取消原本針對包括中國大陸在內93個國家和地區實施的單方面60日免簽安排。中國駐泰國大使館今（2）日表示，此次調整不影響中泰雙邊互免簽協定，中國公民持有效護照赴泰仍可享有免簽待遇。

泰國政府7月14日批准調整免簽政策，取消原本針對93個國家和地區實施的60日免簽安排，多數國家和地區將改為最長30日。泰方表示，此次調整主要是為防止免簽優惠遭濫用、降低國安風險，並兼顧觀光與經濟發展。

據「中國駐泰國大使館」微信公眾號2日上午發布的消息，使館經向泰方有關部門了解核實，泰方此次取消的是此前面向包括中國在內93個國家和地區實施的單方面停留期60日免簽政策，2024年3月1日起生效的《中華人民共和國政府與泰王國政府關於互免持普通護照人員簽證協定》繼續有效。

根據有關協定，自2026年9月15日起，中國公民持公務普通護照或普通護照，以旅遊、探親及其他符合協定規定的事由赴泰，仍可免簽入境，單次停留不得超過30日，每180日累計停留不得超過90日。

使館同時提醒，「免簽不等於無條件入境」。擬入境泰國從事工作、求學、新聞採訪、定居等須事先獲得批准的活動，或計畫在泰國停留超過30日，須在入境前辦妥相應簽證。

此外，入境時應確保護照效期符合泰方要求，並依規定完成泰國電子入境卡申報。使館並提醒赴泰中國公民遵守泰國移民法律及獲准停留期限規定，避免逾期停留或從事與入境事由不符的活動。

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