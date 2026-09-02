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因陸方持不同意見 G20財長會未發公報？陸外交部：深表遺憾

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透

二十國集團（G20）第二次財長和央行行長會議日前未能發表公報。對於有說法指，中方因在全球失衡問題上持不同意見，導致會議未能形成公報，大陸外交部今（2）日下午回應，中方對此「深表遺憾」，並稱G20應基於協商一致、平等參與的原則，客觀、公正、平衡地就全球經濟重要問題展開協調。

央視報導，大陸外交部發言人郭嘉昆2日在例行記者會上被問及，8月31日至9月1日舉行的G20第二次財長和央行行長會議，是否因中方對全球失衡問題持不同意見，導致此次會議未能發表公報。中方對此有何評論？

郭嘉昆回應，中方是G20重要成員，高度重視G20作為國際經濟合作主要論壇的作用。美國接任2026年G20主席國以來，中方積極、建設性參與包括財金管道在內的各項議題討論，推動G20取得務實成果。

郭嘉昆說，中方注意到，各方在剛剛舉行的G20財長和央行行長會議上，對相關問題持不同看法，「中方對會議未能發表公報深表遺憾」。

他提到，G20作為國際經濟合作主要平台，應基於「協商一致、平等參與」原則，客觀、公正、平衡地對全球經濟重要問題展開協調。中方期待美國作為主席國及各成員遵循這一原則，充分尊重各方合理關切，推動2026年邁阿密峰會取得積極成果。

郭嘉昆表示，中方願同美方共同落實兩國元首會晤達成的重要共識，並與各成員一道，推動G20在深化總體經濟政策協調、完善全球經濟治理、促進世界經濟增長方面發揮積極作用。

據彭博此前報導，美國財政部長貝森特指出，由於在大陸巨額貿易順差問題上存在分歧，G20財長和央行行長本周會議後未能發表聯合公報。

貝森特1日在北卡羅來納州阿什維爾舉行的G20會議記者會上表示，「持有全球最大、且不可持續經常帳順差的國家——中華人民共和國——是持異議的一方」。

他還說，非市場經濟體源源不絕地向外輸出廉價商品，這是不可持續的。自從G20成員因俄羅斯2022年入侵烏克蘭而出現分歧以來，以主席聲明取代過去慣例上的聯合公報，已成為常態。

美國財政部發布的G20主席聲明稱：「存在過度且持續對外順差的國家，應消除限制國內消費、並導致經濟成長過度依賴出口的扭曲因素。」聲明並稱：「這些政策與做法對全球、區域及國內市場造成有害的外溢效應，並加深經濟依賴。」

貝森特表示，G20中有19個成員支持這份主席聲明。

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