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通訊稿件入選小學課本 大陸「80後」女記者晉升副部級官員

中央社／ 台北2日電

人民日報官網最新顯示，人民日報社編委委員兼政治文化部主任杜尚澤，已升任人民日報社副總編輯，成為中國目前最年輕的副部級官員，也是首位「80後」（1980後出生）副部級官員。

杜尚澤現年44歲，1981年10月生，山東滕州人，2004年畢業於南京大學新聞傳播學院，擁有研究生學歷。自2012年起，她長期擔任中國最高領導人重要活動的隨訪記者，負責第一線的重大時政報導。2025年8月，杜尚澤升任人民日報社編委委員、政治文化部主任兼北京分社社長，至此番再次獲得晉升。

2020年，杜尚澤憑藉時政通訊「習近平：我將無我，不負人民」獲得第30屆中國新聞獎一等獎，原文刊載於2019年3月24日人民日報。之後，該篇報導為中國小學四年級上冊語文閱讀課文收錄。

「我將無我，不負人民」出自習近平於2019年訪問義大利時，回答義大利眾議院議長費科（Roberto Fico）提出問題時所做的表述。

當時，費科問習近平，當選中國國家主席時是什麼心情。習近平回答，這麼大一個國家，責任非常重、工作非常艱鉅。「『我將無我，不負人民』，我願意做到一個『無我』的狀態，為中國的發展奉獻自己。」

除了問答及現場氣氛的鋪陳，杜尚澤該篇通訊稿的發揮，主要在習近平這段講話的前置形容句：「習近平主席的目光沉靜而充滿力量」。

財新網報導，中國目前另有2名「75後」省部級官員任職於官媒，分別是人民日報社副社長兼人民網股份有限公司董事長葉蓁蓁（1976年生）、新華社副社長兼國內部主任、部務會主任霍小光（1975年生）。

習近平 課本

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