中國大陸第3度主辦APEC 兩岸互動均受政治氣氛影響

亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC峰會）2026年輪到中國主辦。在峰會11月登場前，勞動部長洪申翰已收到邀請函，將循APEC既有規範及模式21日赴南京參加人力資源發展部長會議，成為賴政府首位赴中的部長。而歷數中國主辦的APEC峰會及相關會議，台灣代表的與會與互動均受到兩岸政治氣氛的影響。

今年是中國在相隔12年後第3次擔任APEC主辦經濟體。前兩次在2001年、2014年。而這3次主辦年當中，其中1次台灣正值中國國民黨執政、2次在民主進步黨執政期間。

今年APEC主題為「構建亞太共同體，共謀繁榮」。年度系列會議已自去年12月起展開，總計11個城市擔任會議主辦城市，幾乎每1至2個月有不同層級的會議。

■APEC體制：「共識決」及「自願性」為決策基礎

APEC成立於1989年，有12個創始成員，至今共有21個會員經濟體（Member Economies）；另有東南亞國家協會（ASEAN）、太平洋經濟合作理事會（PECC）及太平洋島國論壇（PIF）3個國際組織為觀察員。

APEC為亞太區域最重要的經貿合作論壇，決策過程以「共識決」及「自願性」為基礎，經由各成員間相互尊重及開放性政策對話，達成尋求區域內共享經濟繁榮之目標。APEC推動合作領域已從傳統的貿易暨投資自由化與便捷化，擴至影響區域經濟的重要新興議題，例如預防流行疾病、推動數位經濟、能源安全等。

台灣於1991年加入APEC。當時經APEC主辦會員韓國居間協調，以「中華台北」（Chinese Taipei）名稱與中國及香港同時加入。

APEC每年有眾多各層級的會議，包括部長級年會（AMM）、專業部長會議（SMM）、資深官員會議（SOM）、委員會及工作小組等會議等，最終在經濟領袖會議（AELM，領袖高峰會）達到全年的高峰。

■台灣積極參與 今年度已出席8場APEC各項會議

台灣入會後一直積極參與APEC會議及活動，政府相關部會每年平均派員出席約150場至200場會議，與會人數超過500人次，透過參與APEC會議與活動建立專業、活躍及積極貢獻的國際形象。

今年為中國主辦年，台灣代表持續積極參與，至今已出席8場在中國不同城市舉辦的APEC各項會議，包括時任行政院政務委員暨經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮5月出席在蘇州舉辦的貿易部長會議（MRT）、財政部政務次長阮清華2月出席在上海舉辦的財政次長及央行副總裁會議（FCBDM）、經濟部政務次長江文若5月出席在上海舉辦的婦女與經濟論壇（WEF）、交通部觀光署長陳玉秀6月出席在澳門舉辦的觀光部長會議（TMM），以及4場資深官員層級的會議。

洪申翰21日將赴南京參加APEC人力資源發展部長會議。中國大陸國台辦發言人張晗今天舊調重彈宣稱，作為今年APEC的主辦方，陸方將按照「一個中國原則」與APEC有關諒解備忘錄處理台灣參會事宜。

外交部5月13日曾發表聲明強調，台灣於1991年簽署的入會備忘錄中，並無「一個中國原則」的文字，且敘明台灣與其他APEC成員在平等基礎上參與各項會議及活動。

■深圳高峰會11月登場

中國前兩次分別於上海、北京舉辦經濟領袖會議，今年地點選在深圳，力推粵港澳大灣區，11個會議城市中，大灣區就占了4個。

台灣的領袖代表歷年於出席APEC經濟領袖會議期間，皆與各會員領袖或領袖代表進行正式雙邊會談或場邊晤談，以提升雙邊實質關係，增進台灣推動加入區域經濟整合機制之動能。

然而，2001年10月中國首次主辦APEC峰會時，時任總統陳水扁原規劃派前副總統李元簇擔任特使代表出席，但中共遲不發邀請函，理由是他是「政治代表」而不是「經濟代表」，導致當年上海峰會台灣首度缺席抗議。陳水扁並發表聲明，對於中共刻意歧視、積極打壓台灣參與國際社會的作法表示遺憾與不滿。

中國2014年11月第2次主辦APEC峰會時，兩岸關係融冰，時任總統馬英九派遣剛卸任副總統的蕭萬長前往北京與會，並在人民大會堂會見中共中央總書記習近平。兩人在這場「蕭習會」中，曾就兩岸經濟合作等經貿議題進行會談。

今年的APEC峰會將於11月在深圳舉行，中國方面對台灣代表的與會，是否可能在其設定的政治架構下採取干擾或打壓措施，值得持續觀察。