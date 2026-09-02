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陸修訂國防動員法「徵收條款」適用台商？ 國台辦宣稱無需顧慮

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸將於10月1日起實施新修訂的「國防動員法」，其中對民用資源的處置從「徵用」擴大到「徵收」，在大陸發展的台商資產與技術會否受到影響，引發關注。大陸國台辦發言人張晗今天宣稱，台商台企在大陸長期投資和依法合規經營「無需顧慮」。記者陳宥菘／攝影
大陸將於10月1日起實施新修訂的「國防動員法」，其中對民用資源的處置從「徵用」擴大到「徵收」，在大陸發展的台商資產與技術會否受到影響，引發關注。大陸國台辦發言人張晗今天宣稱，台商台企在大陸長期投資和依法合規經營「無需顧慮」。記者陳宥菘／攝影

大陸10月1日起將實施新修訂的「國防動員法」，其中對民用資源的處置從「徵用」擴大到「徵收」，後者被認為是「不予歸還」，在大陸發展的台商資產與技術會否受到影響，引發關注。大陸國台辦今天宣稱，該法對民用資源徵收、徵用都有明確的法律要件和法定程序，台商台企在大陸長期投資和依法合規經營「無需顧慮」。

大陸國台辦2日上午召開例行記者會，有媒體問，大陸新修訂的「國防動員法」指出，在發展利益需求下，民間資源處置可從「徵用」擴大到「徵收」，國台辦可否說明，在大陸台商資產與技術等，是否適用新法中的徵收條款？會否擔心增加台商在大陸長期投資的政治風險疑慮？

對此，國台辦發言人張晗說，新修訂的「國防動員法」，堅持總體國家安全觀，明確新體制下國防動員軍地職能定位、工作運行機制、重點工作任務，對於規範和加強國防動員工作，維護國家安全和發展利益，將發揮重要作用。

她稱，需要強調的是，「無論是決定實施國防動員，還是在國防動員期間對民用資源徵收、徵用，都有明確的法律要件和法定程序，國家依法保障參加國防動員活動的組織和個人的合法權益。」

張晗表示，大陸將秉持「兩岸一家親」理念，支持大陸台商台企發展，幫助更多台商台胞平等參與、積極融入、共享共建中國式現代化發展進程。台商台企在大陸長期投資和依法合規經營「無需顧慮」，只會機遇更多、空間更廣、保障更好。

該新法是對2010年舊法的修訂，分為14章，共82條。第1條明確提到該法的目的是為了加強國防建設，完善國防動員制度，保障國防動員工作的順利進行，維護國家的主權、統一、領土完整、安全和發展利益。其中「發展利益」為新列入的字眼，凸顯「統籌發展和安全」作為近年大陸治理的重要原則。

該法賦予大陸政府對民用資源從過去的「徵用」，進一步擴展為「徵收、徵用」，儘管該法亦列出免徵用清單，但因「徵收」被認為是不予歸還，因此引發討論。

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