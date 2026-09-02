「8月以來加強巡查」 共軍今再赴黃岩島周邊海空戰備警巡

共軍南部戰區今（2）日宣布，組織海空兵力位「中國黃岩島」（我稱民主礁、菲律賓稱斯卡伯勒淺灘）領海、領空及周邊海空域展開戰備警巡，並稱自8月以來，戰區部隊組織持續加強黃岩島周邊海空域巡邏警戒，進一步強化相關海空域管控力度。

據「南部戰區」微信公眾號消息，南部戰區表示，此次行動是為「有力有效應對各類侵權挑釁行徑」，並稱將堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。陸方同時重申黃岩島是中國固有領土。

從陸方發布影片可見，至少有2架代號為「劍鋒01」、「獵鷹」的軍機在黃岩島附近空域飛行，並在戰備警巡期間進行通聯。其中「獵鷹」回報「已到達指定空域，受你指揮」，並稱「聽你們講得再多，都不如飛過來看看」；「劍鋒01」則回應「今天和你一起戰巡黃岩島」，並稱「常來祖宗海，更能體會飛行的意義」。

影片中，大陸軍方也以中英文向菲律賓飛機喊話稱，「你已接近中國黃岩島領空，為避免誤解誤判，立即遠離，否則我將對你採取措施。」

大陸海警8月30日才在黃岩島領海及周邊海域展開執法巡查，並稱8月以來持續加強相關海域巡查及管控。此前，南部戰區8月26日也曾表示，已於8月21至25日在南海海域展開例行巡航，並批評菲律賓拉攏域外國家進行所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定。

共軍當時通報，菲律賓3架小型飛機8月21日未經中方同意進入黃岩島領空，南部戰區隨即組織海空兵力跟蹤監視及喊話警告，並要求菲方停止相關行動。

黃岩島是中菲南海爭端的重要焦點之一。2016年南海仲裁案裁決認定，包括黃岩島在內的相關海域屬傳統漁場，中方則拒絕接受該裁決。