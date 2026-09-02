南台灣強降雨不停 陸國台辦表慰問：願提供幫助

尼泊爾與大陸西藏邊境地區26日發生大規模土石流災害，造成重大人員傷亡、失聯，包括國民黨主席鄭麗文在內台灣各界人士表達慰問。對此，大陸國台辦發言人張晗今天對此表示衷心感謝，同時也對近期台灣南部遭受連續多次強降雨表示慰問，並稱「願提供幫助」。

大陸國台辦2日上午召開例行記者會，有陸媒提問，「8月26日，尼泊爾一側發生泥石流，造成西藏日喀則市吉隆口岸人員傷亡、失聯，災害發生後，中國國民黨主席鄭麗文、台灣各界人士和在大陸台胞台企紛紛表達關心與慰問，並向受災地區和民眾捐款。請問對此有何回應？」

張晗表示，西藏日喀則市吉隆縣土石流災害發生後，大陸已啟動國家二級救災應急響應，各方面全力組織救援，盡最大努力維護人民群眾生命財產安全。據了解，截至目前沒有台胞因災傷亡、失聯情況。

張晗強調，大陸會持續跟進關注當地台胞情況並及時提供必要協助。台灣各界人士和在大陸的台胞台企通過多種形式表達關心慰問，「體現了兩岸血濃於水、守望相助的同胞之情。我們對此表示衷心感謝。」

張晗並提到，近期台灣南部遭受連續多次強降雨，嚴重影響當地民眾的生產生活，「我們對受災同胞表示慰問並願提供幫助，希望他們盡快恢復正常的生產生活秩序。」