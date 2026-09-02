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光州雙年展台灣館風波 陸國台辦：謀獨挑釁注定失敗

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
南韓第16屆光州雙年展因「台灣館」名稱捲入兩岸爭議，大陸國台辦發言人張晗2日稱，「無論民進黨當局耍什麼伎倆，都改變不了謀獨挑釁注定失敗的結局。」記者陳宥菘／攝影
南韓第16屆光州雙年展因「台灣館」名稱捲入兩岸爭議，大陸國台辦發言人張晗2日稱，「無論民進黨當局耍什麼伎倆，都改變不了謀獨挑釁注定失敗的結局。」記者陳宥菘／攝影

南韓第16屆光州雙年展因「台灣館」名稱捲入兩岸爭議，主辦方在台灣方面抗議後恢復「台灣館」名稱，隨後大陸藝術家於開幕前夕集體撤展，外界擔心以後類似場合或展覽會否演變成兩岸「有你、沒我」的局面。對此，大陸國台辦發言人張晗今天聲稱，台灣參與國際活動必須按照「一中原則」，無論民進黨當局耍什麼伎倆，都改變不了謀獨挑釁注定失敗的結局。

針對光州雙年展爭議，張晗2日上午在國台辦記者會上回應台媒提問表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣參與國際活動，必須按照「一個中國原則」來處理。

她抨擊，民進黨當局藉文化交流、會議展覽等各種場合「搞政治操弄，擾亂有關活動正常辦會秩序，令人不齒」。無論民進黨當局耍什麼伎倆，都改變不了謀獨挑釁注定失敗的結局。

另外，職棒球隊「台鋼雄鷹」原訂9月26日邀請香港藝人陳曉東進行開球並在賽後演出，但陳過去在香港「反送中運動」期間「撐港警」的言論，引發部分台灣球迷抵制，球團最後決定取消邀請。被問到該如何化解兩岸之間的對立情緒，張晗說，所謂「對立情緒」，完全是民進黨當局蓄意煽動起來的。

張稱，民進黨當局罔顧台灣產業界發展訴求，處心積慮給演藝人員貼上政治標籤，妄圖以政治操弄阻撓禁限正常的兩岸及港澳文化交流和商業演出，完全違背台灣主流民意，嚴重損害台灣業者和民眾利益，不得人心、不會得逞。

張晗 一中原則 南韓

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