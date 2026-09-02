黃之鋒案開庭 認串謀勾結外國勢力罪、最高可判終身監禁

正就香港民主派「47人案」服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，今（2）日在香港高等法院承認一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，最高可判終身監禁。這也是他面對的第2宗港版國安法案件。

綜合港媒報導，香港高等法院2日處理黃之鋒的答辯、求情及判刑程序，預計需時1天。上午9時50分，黃之鋒在懲教職員帶領下入庭，法庭宣讀控罪後詢問是否認罪，黃之鋒表示認罪。

另據路透報導，29歲的黃之鋒今日身穿深藍色上衣、戴黑框眼鏡出庭，在犯人欄內曾向在場人士揮手、點頭，並不時深呼吸，隨後在法官面前承認控罪。現場也有多名西方外交官旁聽。

法新社則報導，黃之鋒坐在犯人欄內聽取控罪內容後確認認罪，有旁聽人士向他喊「撐住」，黃之鋒隨後微笑並點頭致意。

黃之鋒被控於2020年7月1日至11月23日期間，在香港與前香港眾志創黨主席羅冠聰及其他身分不詳人士串謀，請求外國或者境外機構、組織及人員，對香港或中國實施制裁、封鎖或其他敵對行動。

黃之鋒目前正因2020年民主派非官方初選案服刑，當時被裁定「串謀顛覆國家政權罪」成立，判刑4年8個月，現有刑期預計明年屆滿。此次認罪的則是另項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，依港版國安法，最低可判刑3年，情節嚴重者最高可判終身監禁。

至於本案背景，港媒報導，控方指黃之鋒與羅冠聰等人過去透過國際遊說，尋求外國關注和支持。2019年反修例示威期間，兩人曾赴美國國會聽證會作證；黃之鋒其後也曾透過海外遊說、媒體訪問及撰文，呼籲外國對中國及香港採取制裁措施。

2020年6月30日港版國安法實施前夕，香港眾志宣布解散，羅冠聰離開香港。控方指，國安法生效後，黃之鋒與羅冠聰仍然繼續推動所謂「國際戰線」。