台青曾在國際特赦組織工作赴上海被查 國台辦宣稱「合理合法」

針對有台灣民眾近日到中國上海通關時遭盤查6小時，原因是曾在國際特赦組織打工。中國大陸國台辦發言人張晗今天宣稱，國際特赦組織是「國際反華勢力的馬前卒」，邊檢部門對曾為這個機構工作的個別人員進行審查，「完全合理合法」。

一名網友日前在社群平台上發文，指自己的兒子近日前往中國上海，通關時遭高壓審問6小時，原因是曾在國際特赦組織打工。陸委會表示，鼓勵國人勇於公開並分享經驗，並呼籲「屬於高風險的國人」應審慎評估赴陸的必要性。

張晗今天在例行記者會上聲稱，國際特赦組織甘當「國際反華勢力的馬前卒」，「曾多次搬弄是非、造謠抹黑大陸，遭到國際社會的堅決抵制。邊檢部門對曾為這個機構的工作的個別人員進行審查，完全合理合法」。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎日前對此表示，該組織過去沒有發生過這樣的事情，也都會對來應徵者提醒並建議不要去中國或香港。