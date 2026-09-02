中共有意拉攏周子瑜？國台辦稱「歡迎台灣藝人來大陸發展」但提1警告

韓國女團TWICE成員周子瑜與經紀公司JYP娛樂的合約即將於今年底到期，下一步演藝規畫備受矚目。有媒體報導稱，大陸涉台系統有意將她列為拉攏目標，只要公開表態支持「一個中國」等政治立場，就能交換演藝資源。對此，大陸大陸國台辦今天說，大陸歡迎台灣藝人來大陸發展，但也提出一警告稱，絕不會允許與縱容「一面在大陸賺錢、一面支持台獨」的行為。

《鏡週刊》報導，我國安人士稱，大陸涉台系統有意將周子瑜列為拉攏目標，甚至開出若在公開場合表態支持「一個中國」等政治立場，便能獲得北京廣播電視、演唱會及頂級演藝資源等條件。

對此，大陸國台辦發言人張晗2日上午在例行記者會上應詢時首先表示，「我不了解你提到的具體情況」。她接著指，大陸一貫積極支持兩岸文化交流，「歡迎台灣藝人來大陸發展」，支持更多台灣藝人在大陸文化產業的發展進程中分享機遇，實現夢想，共同促進兩岸文化事業的繁榮發展。

不過，張晗也稱，「當然，對於一面在大陸賺錢，一面卻支持台獨分裂活動的行為，我們也絕不允許、不會縱容」，這是我們一貫明確的態度。