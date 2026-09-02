洪申翰將赴陸出席APEC部長會議 國台辦回應了

勞動部長洪申翰確定出席9月下旬在大陸南京舉行的亞太經濟合作（APEC）人力資源發展部長會議，大陸國台辦2日稱，將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例處理「台灣地區」參會事宜。

大陸國台辦發言人張晗2日上午主持召開例行記者會，針對台媒詢問，如何看待洪申翰此次參會，是否認為有助於增加兩岸交流互動？她表示，作為今年APEC活動的東道主，我們將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄規定及慣例處理台灣的參會事宜，「包括你（記者）提到的問題」。

本報記者追問，台灣方面說，從去年12月以來，台灣已有25個部會及單位、超過300人次前往大陸參加各項APEC會議，「過程平順，沒有發生意外情形」，陸方是否會比照這過去9個月來的互動作業模式，確保洪申翰此次參會過程「平順」進行？對此，張晗僅重申上述立場。

事實上，今年5月，時任行政院政務委員楊珍妮就曾赴大陸蘇州出席APEC貿易部長會議，我代表團名稱未被矮化，維持APEC慣例的「Chinese Taipei」，座位上，我方也被依照「T」來排位，而未與中國（People's Republic of China）的「C」排在一起。此外，經濟部政務次長江文若、財政部政務次長阮清華等官員，在過去9個月也都曾赴大陸出席APEC相關會議。

針對洪申翰將率團與會，外交部1日表示已再次透過管道，要求中方務必確保我團在中國期間的安全平順，並已促請其他APEC會員共同關注。

洪申翰1日表示，無論發生各種狀況，台灣作為APEC正式會員，都會爭取會員該有的權利，平等參與、對等尊嚴。