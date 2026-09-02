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烏茲別克秀殲-10CE戰機服役 成陸第二個海外用戶

聯合報／ 記者賴錦宏張鈺琪／綜合報導
陸國產戰機殲-10。新華社
陸國產戰機殲-10。新華社

去年在印巴衝突期間一戰成名的大陸國產戰機「殲–10CE」出現第二個海外用戶。烏茲別克國防部當地時間八月卅日在其社群帳號宣布，殲–10CE戰鬥機已正式加入烏國空軍服役，並發文「現代戰鬥機保護著我們國家領空」。

日前，烏茲別克總統辦公室發布獨立日慶祝影片，當中展示至少六架殲–10CE戰機，引起關注。烏茲別克正式引進殲–10CE，將是這款中國大陸戰機首度進駐中亞國家，也意味著大陸戰機進入長期由俄羅斯裝備占主導地位的中亞市場。共軍旗下媒體「中國軍號」也在「Ｘ」轉發烏國影片，表示「烏茲別克正式接收中國製造的殲–10CE戰鬥機加入其空軍」。

以色列「耶路撒冷郵報」報導，大陸殲–10戰機的設計，源自於以色列航太工業在一九八八年終止的「獅式」戰機計畫。當年大陸購買了該計畫的設計圖，以加速其第四代戰機的研發，並實現空軍現代化。另據南華早報報導，殲–10CE是殲–10C的出口型號，屬於四點五代多用途戰鬥機。巴基斯坦是它的首個海外買家。美國五角大樓最新發布的中國大陸軍力報告顯示，截至去年五月，巴基斯坦已接收廿架殲–10CE。

而烏茲別克電視台近期證實，該國已訂購廿四架出口型殲–10戰鬥機，成為繼巴基斯坦之後第二個使用的國家。大陸製造的該戰鬥機價格比美國的F–16戰鬥機更為便宜，而其目標客戶是那些不願意購買美國戰鬥機的國家。此外孟加拉國官員日前已表示，正考慮向大陸採購殲–10CE戰機及攻擊直升機，並已就此推進正式談判，目前政府小組正在起草相關協議。

烏茲別克 戰機 衝突 共軍 俄羅斯 大陸 軍售

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