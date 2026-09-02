協調川習會籌備 川普盟友戴恩斯再訪陸

大陸國家主席習近平預計本月下旬訪美之際，與美國總統川普關係密切的共和黨籍參議員戴恩斯，近日再度訪問大陸，此行與川習峰會籌備有關。而大陸總理李強昨日會見美方人士時也表示，大陸願積極推動解決美國赴陸企業的合理訴求，也希望美方相向而行，「共同落實好經貿磋商成果」。

據浙江省外事辦微信公眾號，戴恩斯八月廿六日至廿九日與美國駐北京大使龐德偉等人，在中國人民外交學會副會長耿爽等人陪同下，訪問杭州、廣州等地的大學與科技企業。

戴恩斯近年來被視為中美重要的非正式溝通管道，今年五月川普訪問北京前，他即曾率跨黨派參議員代表團訪陸。南華早報八月曾引述消息人士稱，戴恩斯預計在習近平訪美前再次赴陸展開新一輪會談，以協助敲定峰會議程。戴恩斯一直在兩國領導人接觸前傳遞訊息，並協助縮小雙方在峰會重點議題上的分歧，「雙方都非常清楚他的角色」。而ＡＩ預計將成為習近平訪美的重要議題。

另據新華社，昨日下午大陸總理李強在北京會見美中貿易全國委員會董事會主席麥凱恩率領的訪團。李強表示，大陸願同美方一道，拓展互利合作，妥善推動構建中美建設性戰略穩定關係，爭取更多務實成果。

李強指出，中美經貿合作體量大，出現一些矛盾摩擦是正常的。只要相互尊重、相互理解，加強溝通協商，總能找到解決辦法。他強調，「中方願積極推動解決美國來華企業的合理訴求，依法維護公平競爭的市場環境，也希望美方相向而行，以切實行動解決中方關切」。