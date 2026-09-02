上合峰會發言 習近平暗批美：嚴防外部勢力干涉各國內政

大陸國家主席習近平昨天在上海合作組織系列峰會上喊話「營造普遍安全的環境」，「嚴防外部勢力干涉各國內政、危害政治安全、破壞地區穩定」，並指當前世界「多極化」大勢不可逆轉。

上海合作組織第廿六次峰會昨日上午在吉爾吉斯首都比斯凱克登場，習近平提出四點主張，包括「營造普遍安全的環境」，打擊「三股勢力」、毒品走私和電信詐騙等，並「嚴防外部勢力干涉各國內政、危害政治安全、破壞地區穩定」。他承諾大陸將在未來三年與上合國家聯合實施一百個科技合作項目，並將成立口岸經濟合作、基礎教育合作等中心。

昨日下午「上合組織+」峰會上，習近平大談「多極化」，強調全球南方國家是推進多極化的關鍵力量，也拋出以高品質共建「一帶一路」聯通亞歐大陸多個增長極等呼籲。

習近平暗批美國稱，「絕大多數國家不認同強權政治、不希望衝突對抗、不願意封閉落後」，並提到「少數國家主導國際事務是歷史不公，一國獨霸、幾方共治、集團政治不是真正的多邊主義」。「世界上的事應該由各國商量著辦，國際規則要由各國共同制定」。他並指「大國尤其要帶頭守規矩、講法治」，合作應對全球性難題。

峰會開始前的領導人合影環節，習近平與俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪等人有所互動，莫迪還兩手分別握住普亭與習近平，三人一同寒暄。另據俄羅斯衛星通訊社，普亭在峰會上表示，上合組織成員國應盡一切努力，防止世界上出現任何挑起軍事衝突的行為。普亭強調，上合組織合作有助於在歐亞大陸營造和平、穩定、信任與發展的氛圍，加強成員國間貿易往來是組織的重點任務之一。

昨日上合峰會共簽署廿八份成果文件，包含批准修改和補充應對安全威脅與挑戰綜合中心條例、禁毒中心條例等。而習近平八月卅一日與吉爾吉斯總統扎帕羅夫會談後的聯合聲明則提到，雙方滿意地指出成立「上海合作組織開發銀行」工作取得重要進展，強調加快籌建上合組織開發銀行進程，鞏固地區安全、穩定。習近平昨日下午轉往埃及進行睽違十年的訪問，吉國總理到機場送行。