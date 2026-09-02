中美非敏感關稅可能調降 為川習會營造正面談判氣氛

大陸國家主席習近平預計本月訪美，並與美國總統川普會晤。日媒報導，中美正考慮在元首會晤前，下調部分非敏感商品的關稅，為即將登場的川習會營造較正面的談判氣氛。

香港經濟日報引述日經新聞報導，消息人士強調，上述議題目前仍處於初步討論階段，未有共識。 川普周一在白宮見記者時表示，期待習近平到訪，會與他討論很多議題。

川普此前曾稱習近平將於9月24日訪問美國，並透露人工智慧將是會談主題之一，但中國大陸方面迄今尚未公布相關行程。

實際上，中美雙方正在推進下調非敏感商品關稅，並已進入具體落實階段。中美雙方於2026年5月的高層經貿磋商中原則同意成立「中美貿易委員會」，作為討論對等降稅、市場准入等議題的常設平台。

美國貿易代表辦公室已於2026年6月2日啟動公眾意見徵詢，以界定「非敏感產品清單」，相關意見提交已於7月截止。根據美國貿易代表葛里爾此前表示，中美貿易委員會的目標是促成兩國間至少300億美元「非敏感商品」的關稅減免。

市場人士指出，降稅優先聚焦農產品、部分消費品（家居、服裝、玩具）、消費電子配件、非敏感工業零部件、能源及民用航空等領域。

在美中積極籌備川習會之際，與美國總統川普關係密切的美國共和黨聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）近日再度低調訪問中國大陸，訪問時機受到關注。

戴恩斯近年來被視為中美之間重要的非正式溝通管道。這是他2015年進入參議院以來第八次訪陸。

南華早報8月1日曾報導，戴恩斯預計再度訪陸展開新一輪會談，為習近平預定9月訪問華府做準備，戴恩斯此行旨在協助敲定峰會議程。報導並稱，戴恩斯已成為華府與北京之間重要的幕後溝通人物。知情人士表示，戴恩斯5月曾在川習北京峰會前訪問北京，並一直在兩國領導人接觸前傳遞訊息，協助縮小雙方對峰會主要議題的分歧。

另據新華社，昨日下午大陸總理李強在北京會見美中貿易全國委員會董事會主席麥凱恩率領的訪團。